На чемпионате мира по футболу определились еще три участника 1/8 финала. Это Испания, Португалия и Швейцария. Встреча, в которой швейцарцы обыграли Алжир со счетом 2:0, завершилась около восьми утра. В матчах, сыгранных ранее, испанцы крупно обыграли Австрию (3:0), а португальцы оставили не у дел Хорватию (2:1). В этой встрече судья добавил к основному времени 19 минут. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Первый тайм прошел под диктовку португальцев, что неудивительно. Букмекеры считали их фаворитами, и 75% клиентов «Лиги Ставок» заряжали на Криро и компанию. Но после перерыва все перевернулось. Хорваты открыли счет и начали создавать один опасный момент за другим. И вот тут на первый план вышел Роналду. Сначала он забил с игры, но гол отменили — офсайд. Затем португальцы получили право на пенальти, и нападающий сказал свое веское слово.

Надо было видеть глаза Криштиану Роналду, когда на 81-й минуте тренер команды решил заменить его на молодого игрока. Но настоящая драма развернулась позже, причем за пределами стандартных футбольных временных рамок. Арбитр добавил к основному времени аж 10 минут, и на 94-й португальцы вышли вперед (2:1). Но и это был не финал.

Судья Эспен Эскос из Норвегии, казалось, забыл, что матч может закончиться, и на 13-й добавленной минуте произошло невероятное — хорваты сравняли счет. Фантастическую концовку матча угробил VAR. После долгих просмотров и совещаний арбитр все-таки отменил гол из-за офсайда. Финальный считок прозвучал на 109-й минуте. Лука Модрич едет домой, а Роналду ждет Испания, которая, если верить букмекерским котировкам в «Лиге Ставок», должна побеждать.

В ночь на 4 июля на чемпионате мира будут сыграны последние три матча 1/16 финала. Здесь все внимание к Аргентине. Правда, действующие чемпионы мира играют с Кабо-Верде, поэтому речи о том, что команда Месси может проиграть или даже сыграть вничью, не идет. Даже в «Лиге Ставок», которая дает повышенные коэффициенты на игры мирового первенства, взять победу Аргентины можно за 1,17. С другой стороны, проиграть тут невозможно. Несмотря на статус турнира, это будет больше шоу, а не футбол, уверен комментатор Александр Аксёнов:

«Понятно, что для Кабо-Верде просто встреча с Мессии и Аргентиной — это событие в жизни. Так что они там пофотографируются, а в матче пропустят мячей пять».

Кроме крупной победы аргентинцев, велик шанс, что Лионель Месси забьет и оторвется от преследователей в гонке бомбардиров. Коэффициент в «Лиге Ставок» на такой исход 1,55. И, честно говоря, сложно поверить, что этого не случится, считает футбольный аналитик Константин Клещёв:

«Месси получит очередную возможность сделать хет-трик. Он должен забить и замахнуться на какой-нибудь очередной рекорд».

Кроме бенефиса Аргентины, 3 июля болельщиков ждет матч Австралия—Египет, в целом равных соперников. У букмекеров фаворитами считаются египтяне, но в их составе не будет аж шести игроков основы во главе с Мохамедом Салахом. Так что, если Австралия выйдет в 1/8 финала (а коэффициент на такой исход в «Лиге Ставок» выше 2), это вряд ли будет сенсацией.

А вот в матче, который завершит игровую программу, колумбийцы должны Гану обыгрывать, причем в основное время. Пари на такой исход в «Лиге Ставок» чуть выше 1,5. Букмекеры даже не верят, что Гана сможет хотя бы раз поразить ворота соперников. Эта игра стартует в 4.30 утра, так что посмотрят ее только самые преданные любители футбола в нашем часовом поясе.

С остальными встречами чуть проще. В 21.00 начинается Австралия—Египет, а в 1.00 — Аргентина—Кабо-Верде. Правда, стоит сказать, что это противостояние федеральный спортивный телеканал не покажет. Победу Месси и компании можно будет увидеть только на платной основе: либо на сайте «Матч ТВ», либо на одной из платформ «Яндекса».

Владимир Осипов