ВТБ: выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года банки выдали россиянам на покупку первичного или вторичного жилья около 2,18 трлн руб. — на 45% больше аналогичного показателя годом ранее, подсчитал ВТБ (MOEX: VTBR). Рекордным по ипотеке стал июнь, в который объем выдач достиг 475 млрд руб. — на 47% больше, чем в мае, и на 55% больше, чем в июне 2025-го.

Доля льготных программ за январь-июнь, по данным кредитной организации, составила чуть больше 60% — на 17 процентных пунктов меньше, чем годом ранее (80%). ВТБ за первое полугодие оформил почти 35 тыс. сделок на 179 млрд руб. В этот период банк уделял приоритетное внимание качеству портфеля.

«Рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растет. Июньский ажиотаж вокруг "семейной" ипотеки дал дополнительный импульс, но база роста полугодия — снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент»,— прокомментировал подсчеты старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Как накануне сообщала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, за май доля рыночной ипотеки в объеме общих выдач достигла 47% — максимума за два года. Снижение ключевой ставки, по ее словам, способствует дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки. На последнем заседании 19 июня ЦБ понизил показатель с 14,5% до 14,25%.