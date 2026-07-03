ВТБ: выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза в первом полугодии
В первом полугодии 2026 года банки выдали россиянам на покупку первичного или вторичного жилья около 2,18 трлн руб. — на 45% больше аналогичного показателя годом ранее, подсчитал ВТБ (MOEX: VTBR). Рекордным по ипотеке стал июнь, в который объем выдач достиг 475 млрд руб. — на 47% больше, чем в мае, и на 55% больше, чем в июне 2025-го.
Доля льготных программ за январь-июнь, по данным кредитной организации, составила чуть больше 60% — на 17 процентных пунктов меньше, чем годом ранее (80%). ВТБ за первое полугодие оформил почти 35 тыс. сделок на 179 млрд руб. В этот период банк уделял приоритетное внимание качеству портфеля.
«Рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растет. Июньский ажиотаж вокруг "семейной" ипотеки дал дополнительный импульс, но база роста полугодия — снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент»,— прокомментировал подсчеты старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Как накануне сообщала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, за май доля рыночной ипотеки в объеме общих выдач достигла 47% — максимума за два года. Снижение ключевой ставки, по ее словам, способствует дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки. На последнем заседании 19 июня ЦБ понизил показатель с 14,5% до 14,25%.
Рост объёма выданной ипотеки в 2026 году происходит на фоне восстановления рынка после снижения ключевой ставки, хотя потенциал роста всё ещё сдерживается высокими ставками по рыночным кредитам. Аналитики ВТБ ранее прогнозировали, что в 2026 году рынок ипотеки может вырасти примерно на четверть, достигнув 5,3 трлн рублей, а соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета. В декабре 2025 года доля государственных программ по ипотеке достигала рекордных 88% из-за ажиотажного спроса на «семейную ипотеку», что было связано с ожидаемыми изменениями условий программы с 2026 года и созданием «эффекта ипотечного дедлайна».
В марте 2026 года, как показали данные «Дом.РФ», рыночные ипотечные программы стали основным драйвером роста, а темпы роста госпрограмм снизились. Доля рыночной ипотеки в общей выдаче выросла до 58%, а льготных программ снизилась до 42% по сравнению с мартом 2025 года. Это связано с адаптацией рынка к новым правилам выдачи «Семейной ипотеки», включая ограничение на одну ипотеку на семью и запрет на «донорскую ипотеку», что могло снизить спрос на программу на 15–20% в течение года. Тем не менее, ранее, в первом полугодии 2025 года, 69% всех продаж ипотеки в ВТБ приходилось на «семейную ипотеку» при общей доле льготных программ в 78% от общего объема выдачи.