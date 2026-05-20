Реконструкция очистных Нижнего Новгорода оценена почти в 20 млрд рублей

Как сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО), стоимость работ по второму этапу реконструкции Нижегородской станции аэрации была предварительно оценена в 19,978 млрд руб. Такова цена контракта, который был заключен 15 мая с ООО «СоюДонСтрой», выигравшим госзакупку.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новый генподрядчик обязался завершить строительно-монтажные работы в конце 2029 года.

В ОКО добавили, что в дальнейшем стоимость работ будет скорректирована по итогам заключения госэкспертизы, проверяющей достоверность сметной документации. Если цена реконструкции очистных сооружений Нижнего Новгорода в результате экспертной оценки изменится, то условия договора с «СоюДонСтроем» уточнят по допсоглашению.

Иван Сергеев