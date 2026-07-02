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Песков подтвердил присутствие Медведева на похоронах Али Хаменеи в Иране

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Участие господина Медведева в церемонии накануне анонсировал посол Ирана в России Казем Джалали. Господина Пескова на брифинге попросили прокомментировать эту информацию.

«Да, это действительно так, Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания»,— подтвердил представитель президента.

Чем известен бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи

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Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с ним пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. Похороны состоятся 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде. На них приедут представители более чем 90 стран. Российский посол говорил, что на похоронах будут присутствовать в том числе делегация МИД России и представители РПЦ.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Некоторые источники сообщали, что он погиб в результате утреннего удара, хотя иранские власти утверждали, что высшие руководители страны не пострадали. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель Али Хаменеи «великим преступлением», которое не останется без ответа, и заявил, что Иран заставит исполнителей и заказчиков пожалеть о содеянном. Он также назвал аятоллу «образцом самопожертвования и сопротивления» и отметил его выдающиеся черты, такие как мудрость и дальновидность.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге, назвав гибель Али Хаменеи «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права». Он подчеркнул, что в России Хаменеи будут помнить как государственного деятеля, внесшего вклад в развитие российско-иранских отношений. Дмитрий Медведев ранее высказывался о ситуации вокруг Ирана, отмечая, что Тегеран не проиграл войну Вашингтону, несмотря на гибель лидера и ракетные удары, и предсказывал продолжение боевых действий со стороны Израиля.

Изначально церемония прощания с Али Хаменеи должна была состояться 4 марта и продлиться три дня, однако была перенесена. Позднее было объявлено, что похоронная церемония начнется 4 июля в Тегеране. Прощание в столице продлится до 6 июля, затем состоится траурное шествие в городе Кум 7 июля, а погребение пройдет 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде. После похорон Хаменеи запланирован раунд непрямых переговоров между представителями США и Ирана, который состоится при посредничестве Катара и Пакистана.

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