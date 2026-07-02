Песков подтвердил присутствие Медведева на похоронах Али Хаменеи в Иране
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Участие господина Медведева в церемонии накануне анонсировал посол Ирана в России Казем Джалали. Господина Пескова на брифинге попросили прокомментировать эту информацию.
«Да, это действительно так, Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания»,— подтвердил представитель президента.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с ним пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. Похороны состоятся 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде. На них приедут представители более чем 90 стран. Российский посол говорил, что на похоронах будут присутствовать в том числе делегация МИД России и представители РПЦ.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Некоторые источники сообщали, что он погиб в результате утреннего удара, хотя иранские власти утверждали, что высшие руководители страны не пострадали. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель Али Хаменеи «великим преступлением», которое не останется без ответа, и заявил, что Иран заставит исполнителей и заказчиков пожалеть о содеянном. Он также назвал аятоллу «образцом самопожертвования и сопротивления» и отметил его выдающиеся черты, такие как мудрость и дальновидность.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге, назвав гибель Али Хаменеи «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права». Он подчеркнул, что в России Хаменеи будут помнить как государственного деятеля, внесшего вклад в развитие российско-иранских отношений. Дмитрий Медведев ранее высказывался о ситуации вокруг Ирана, отмечая, что Тегеран не проиграл войну Вашингтону, несмотря на гибель лидера и ракетные удары, и предсказывал продолжение боевых действий со стороны Израиля.
Изначально церемония прощания с Али Хаменеи должна была состояться 4 марта и продлиться три дня, однако была перенесена. Позднее было объявлено, что похоронная церемония начнется 4 июля в Тегеране. Прощание в столице продлится до 6 июля, затем состоится траурное шествие в городе Кум 7 июля, а погребение пройдет 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде. После похорон Хаменеи запланирован раунд непрямых переговоров между представителями США и Ирана, который состоится при посредничестве Катара и Пакистана.