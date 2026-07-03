Забравшихся на Empire State Building российских руферов отпустили из-под стражи

Забравшихся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке россиян Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова) отпустили из-под стражи. Об этом сообщает ABC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов)

Фото: Bing Guan / Reuters Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов)

Фото: Bing Guan / Reuters

«Освобождены без денежного залога»,— уточняется в заявлении. Во время заседания в уголовном суде Манхэттена паре предъявили восемь обвинений. Среди них — создание угрозы безопасности, незаконное проникновение, порча имущества. Молодые люди не признали вину.

Пара пришла на заседание в тех же черных нарядах, в которых была во время перформанса. Выйдя из здания суда, молодые люди держались за руки и улыбались, игнорируя вопросы журналистов.

Российские руферы 1 июля незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль знаменитого нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Иван Биркус на антенне высотки сделал своей девушке предложение. Накануне состоялись предварительные слушания по делу в отношении пары. Американский адвокат Аркадий Бух заявил, что по предъявленным обвинениям россиянам грозит более 10 лет лишения свободы.

Ангелина Николау и Иван Биркус родились в Москве. Последние несколько лет они живут в США. Первое совместное восхождение они совершили в 2016 году. В разные годы Иван Биркус взбирался на Эйфелеву башню в Париже и главное здание МГУ в Москве. Вместе они поднимались на вершину небоскреба Goldin Finance 117 в Тяньцзине. В 2024 году вышел посвященный им документальный фильм «Skywalkers: История одной пары».