Забравшихся на Empire State Building российских руферов отпустили из-под стражи
Забравшихся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке россиян Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова) отпустили из-под стражи. Об этом сообщает ABC News.
Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов)
Фото: Bing Guan / Reuters
«Освобождены без денежного залога»,— уточняется в заявлении. Во время заседания в уголовном суде Манхэттена паре предъявили восемь обвинений. Среди них — создание угрозы безопасности, незаконное проникновение, порча имущества. Молодые люди не признали вину.
Пара пришла на заседание в тех же черных нарядах, в которых была во время перформанса. Выйдя из здания суда, молодые люди держались за руки и улыбались, игнорируя вопросы журналистов.
Российские руферы 1 июля незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль знаменитого нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Иван Биркус на антенне высотки сделал своей девушке предложение. Накануне состоялись предварительные слушания по делу в отношении пары. Американский адвокат Аркадий Бух заявил, что по предъявленным обвинениям россиянам грозит более 10 лет лишения свободы.
Ангелина Николау и Иван Биркус родились в Москве. Последние несколько лет они живут в США. Первое совместное восхождение они совершили в 2016 году. В разные годы Иван Биркус взбирался на Эйфелеву башню в Париже и главное здание МГУ в Москве. Вместе они поднимались на вершину небоскреба Goldin Finance 117 в Тяньцзине. В 2024 году вышел посвященный им документальный фильм «Skywalkers: История одной пары».
Ивану Биркусу и Ангелине Николау предъявлены обвинения в восьми пунктах, включая создание угрозы безопасности, незаконное проникновение и порчу имущества. Американский адвокат Аркадий Бух считает, что за эти обвинения им может грозить более 10 лет лишения свободы. По его мнению, миллионные расходы Нью-Йорка на реагирование после инцидента могут быть значимым фактором, но романтический аспект произошедшего — предложение руки и сердца на вершине небоскреба — потенциально способен повлиять на решение суда в пользу условного наказания.
Защита руферов, по словам адвоката Джейсона Крински, считает предъявленные обвинения чрезмерными. Согласно административному кодексу Нью-Йорка, поднятие на сооружения выше 15 метров запрещено и наказывается заключением до года или штрафом до $1 тыс. Однако адвокат добавил, что пока не ознакомился с доказательной базой прокуратуры.