На шпиль Empire State Building забрались руферы из России

Руферы из России Иван Биркус и Ангелина Николау забрались на вершину небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке. Об этом они сообщили в аккаунтах в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

На вершине небоскреба Иван Биркус сделал Ангелине Николау предложение. Полиция Нью-Йорка окружила шпиль: прилетели вертолеты. Руферов задержали, сообщает Fox 4.

В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили ТАСС, что пока не получали обращений после задержания руферов.

Иван Биркус взобрался на башню «Меркурий» в «Москва-Сити», главное здание МГУ, Эйфелеву башню, Шанхайскую башню и другие высотные здания. Ангелина Николау взобралась вместе с Иваном Биркусом на вершину небоскреба Goldin Finance 117 в Тяньцзине. В 2024 году вышел документальный фильм «Skywalkers: История одной пары» о паре. В том же году права на фильм приобрел Netflix.