В Северной Осетии проверяют сообщения о минировании образовательных учреждений

В образовательные учреждения Северной Осетии поступают письма о возможном минировании зданий. Власти проверяют достоверность информации, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

На местах работают правоохранительные органы. Принимаются все меры для обеспечения безопасности людей, сообщается в Telegram-канале господина Меняйло. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— добавил глава республики.

В предыдущий раз Сергей Меняйло сообщал о волне писем о минировании зданий в мае. Сообщения оказались ложными.