Прокуратура Москвы попросила возбудить дело против иноагента Дмитрия Гудкова
Московская прокуратура направила следствию материалы проверки, проведенной в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом). Ведомство попросило возбудить уголовное дело.
По данным прокуратуры, политика дважды подвергали административному наказанию за нарушение правил деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), однако он продолжил публиковать в соцсети материалы без соответствующего упоминания. Ведомство хочет привлечь его к ответственности по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.
Дмитрий Гудков (иноагент) был избран депутатом Госдумы в 2011 году от партии «Справедливая Россия», а с 2018 по 2020 годы был одним из лидеров Партии перемен. Уехал из России в июне 2021 года — после обысков по уголовному делу о неуплате долга по договору аренды. В феврале 2023-го Минюст объявил его иноагентом. В августе 2024 года Хорошевский суд Москвы заочно приговорил политика к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про армию. Дело было возбуждено из-за его высказываний о событиях в украинской Буче весной 2022 года.
Осенью 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти. Одним из фигурантов стал Дмитрий Гудков (иноагент). Росфинмониторинг внес политика в перечень экстремистов и террористов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».
Уголовное преследование Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) по статье об уклонении от обязанностей иноагента является частью более широкой практики в отношении публичных лиц, получивших этот статус. Аналогичные дела были возбуждены или инициированы прокуратурой в отношении писателя Бориса Акунина (террорист и экстремист), предпринимателя Евгения Чичваркина (террорист и экстремист), журналистов Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом), Ильи Азара (признан в РФ иностранным агентом), Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом), и рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).
Всем этим лицам, как и Гудкову, инкриминируется ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента после двукратного привлечения к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ. Основанием для возбуждения дел обычно становится продолжение публикации материалов без соответствующей маркировки. Для многих фигурантов, включая Гудкова, дела об уклонении от обязанностей иноагента не являются единственными; они также могут быть обвинены в распространении фейков о российской армии или внесены Росфинмониторингом в перечни экстремистов и террористов. Например, отец Дмитрия — Геннадий Гудков (террорист и экстремист) — также был признан иноагентом и включен в перечень экстремистов и террористов.