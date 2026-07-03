Прокуратура Москвы попросила возбудить дело против иноагента Дмитрия Гудкова

Московская прокуратура направила следствию материалы проверки, проведенной в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом). Ведомство попросило возбудить уголовное дело.

По данным прокуратуры, политика дважды подвергали административному наказанию за нарушение правил деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), однако он продолжил публиковать в соцсети материалы без соответствующего упоминания. Ведомство хочет привлечь его к ответственности по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Дмитрий Гудков (иноагент) был избран депутатом Госдумы в 2011 году от партии «Справедливая Россия», а с 2018 по 2020 годы был одним из лидеров Партии перемен. Уехал из России в июне 2021 года — после обысков по уголовному делу о неуплате долга по договору аренды. В феврале 2023-го Минюст объявил его иноагентом. В августе 2024 года Хорошевский суд Москвы заочно приговорил политика к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про армию. Дело было возбуждено из-за его высказываний о событиях в украинской Буче весной 2022 года.

Осенью 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти. Одним из фигурантов стал Дмитрий Гудков (иноагент). Росфинмониторинг внес политика в перечень экстремистов и террористов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».