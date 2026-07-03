Сезон топливно-заготовительных работ

Правительство до конца года разрешило производство и оборот бензина «Евро-3». Постановление вступит в силу через месяц, сообщили в пресс-службе кабмина. Кроме того, до конца сентября будет сокращен норматив продаж на бирже бензина 5-го класса, с прежних 15% до 10%. Ранее решение анонсировал вице-премьер Александр Новак.

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Александр Новак также заявлял о намерениях еще больше ограничить колебания цен, вплоть до сотой процента от каждой сделки. Освободившиеся объемы бензина государство намерено направить напрямую сельхозпроизводителям и социально значимым потребителям, писал «Интерфакс». Прежде норматив обязательных биржевых продаж постепенно повышался. Однако полноценно работать механизм так и не стал, заметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:

«На бирже есть ограничения по росту цен и их снижению. По сути, ежедневный рост все равно упирается в предельные значения. Сейчас правительство решило, что те объемы, которые на биржу не будут поступать, станут распределяться в ручном режиме. Во время кризиса это постоянная история.

Те объемы, которые высвобождаются, могут использоваться как раз для заключения прямых договоров, например, в сельском хозяйстве, там им требуется топливо. За последний месяц объемы биржи тоже сильно просели, поэтому, по сути, это снижение отчасти отражает еще и эту ситуацию. С одной стороны, мы пытаемся внедрить рыночные механизмы через оптовую биржу, а, с другой, активно поддерживаем ручное распределение ресурса, особенно в кризисные периоды.

Но не бывает так, что две этих схемы одновременно нормально функционировали. Поэтому тут надо выбрать: либо мы за прямое распределение со стороны неких комиссионных органов управления или, допустим, нефтяных компаний, либо все-таки идем в сторону биржевых механизмов. Но они хороши, когда у вас есть избыток топлива, большое количество поставщиков и покупателей. А сейчас биржа нормально не работает».

Норматив по продажам на бирже для дизельного топлива в 16% менять не планируется, писал «Интерфакс». Между тем бизнес продолжает искать варианты, как работать в условиях ограничений. Одной из возможных альтернатив дефицитному топливу некоторые аграрии вслед за рядовыми автовладельцами называют газ. Правда, ажиотажа в отрасли на массовую газификацию сельхозтехники, как в обычных автомастерских, нет. В «Росагролизинге» «Ведомостям» рассказали, что интерес к такому переоборудованию остается точечным и приходится прежде всего на крупную технику.

Дело в вопросах безопасности и особенно — в цене. По оценке «Черкизово», перевод с дизеля на газ только одного грузовика обойдется более чем в 1 млн руб. Окупятся же такие инвестиции примерно за три года, указывают эксперты. Кроме того, в перспективе так могла бы работать только новая техника. Так или иначе, «Мираторг» перевел на газ 90% доступных для переоборудования грузовиков (около 300 машин), отмечают «Ведомости». Основатель и президент группы Компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев такой сценарий не стал рассматривать вовсе:

«Переводить на газ грузовой транспорт, если он к этому изначально не приспособлен, это бесперспективная тема. Сейчас все заявляют о повышение стоимости. Оно связано даже не с ситуацией с топливом, а с временем доставки. Никто не понимает и не может спрогнозировать, когда товар придет. А это же лишние суточные затраты на водителя, на все остальное. Мы, естественно, пытаемся торговаться, но это вопрос не решит».

Еще 5-15% от стоимости товара может стоить просрочка доставки подтвержденного заказа, отмечают аналитики компании «Инфолайн». По данным «Народного фермера», проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях.

В АКОРТ напоминают, поставщик всегда может оспорить штраф, если объяснит причину невыполнения заказа. А торговые сети, как правило, санкции отменяют. Но профильные ассоциации решили все же подстраховаться и заранее попросить ритейлеров относиться к ситуации с задержками с пониманием, рассказал гендиректор компании «Союзмолоко» Артем Белов:

«Пока в целом ситуация управляемая, но риски возникнуть могут. Поэтому мы подготовили соответствующее обращение к торговым сетям.

Наша ключевая просьба — в случае, если такие сложности вдруг возникнут, отказаться от излишне жесткого, формального подхода к штрафам за несвоевременные поставки или недопоставки. Мы понимаем, что всё это тоже высокотехнологичные компании, для них также важна прогнозируемость взаимодействия с поставщиками. Но сейчас все мы в одной лодке, поэтому какое-то движение навстречу должно быть. Даже разовые штрафы потенциально могут быть достаточно существенными».

Подстраховались и в кооперативе «Тульская ягода»: на фоне ограничений в регионе там заранее запаслись дизелем до конца года. А дочернее предприятие Минсельхоза щедро долило еще немного, поделился председатель кооператива Евгений Митницкий:

«Тульский аграрный центр нас обеспечил дизтопливом вот просто по уши. Вся техника может ходить, это малотоннажные автомобили, все тракторы. Но у нас есть малая техника, в частности, триммеры, газонокосилки, и они работают на бензине. Кроме того, в парке две маленькие легковые разъездные машины, на которых мы доставляем ягоды местному населению. Топливо есть только в областном центре, но на АЗС просто нереальные очереди. Как только отъезжаем, его нет вообще, или по запредельной стоимости — 123-125 руб. за литр. В Москве заправляемся в канистры».

В Минпромторге указывали, что проблем с топливом в отрасли не наблюдают. Но отмечали, что если они возникнут у автотранспорта ритейла, то будут приняты все необходимые меры.

Екатерина Вихарева