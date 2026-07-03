В ДТП с автобусом на юго-западе Пакистана погибли 40 человек

Автобус с 48 пассажирами упал в овраг в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Погибли 40 человек, остальные получили ранения. Об этом сообщил помощник министра по связям со СМИ и политическим вопросам Шахин Ринд, передает Dawn.

Пострадавших доставили в больницу. Автобус ехал из Кветты в Исламабад. Изначально внутри находились 36 пассажиров, однако на полпути в него сели люди из другого сломавшегося автобуса.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари поручил обеспечить пострадавшим наилучшую медицинскую помощь, сообщается на его странице в соцсети Х.