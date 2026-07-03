В Белгороде назвали сроки возобновления подачи воды после ракетного обстрела

Водоснабжение в Белгородской области, нарушенное в результате ракетной атаки, частично восстановлено. Наиболее сложная ситуация сложилась в самом Белгороде, обесточенном в результате ударов, отметил врио губернатора области Александр Шуваев. «Белоблводоканал» сообщал, что перебои с водоснабжением затронули практически все части города.

К 10:00 мск «Белоблводоканал» перевел «на водоснабжение через генераторы» основную часть потребителей в Ивне, Грайвороне, Красной Яруге и Ракитном, а также в Белгородском округе. Без воды в пригороде областной столицы остаются около трех тысяч абонентов.

«Основная проблема сейчас в Белгороде, — уточнил господин Шуваев. — По благоприятному сценарию подача воды в центре и северных районах города начнется через два часа. На Харгоре требуется больше времени — в пределах четырех часов должны управиться».

Белгород и Белгородский округ в ночь на 3 июля подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Погибла мирная жительница.