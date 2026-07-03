Почти весь Белгород остался без воды после ракетного обстрела

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перебои с водоснабжением в Белгороде после ракетного обстрела не являются уникальным случаем. Ранее аналогичные последствия ракетных ударов и атак беспилотников наблюдались в других регионах. Например, в феврале 2026 года сообщалось, что в Белгороде уже случались перебои со светом, водоснабжением и теплом после массированного ракетного обстрела, повредившего энергетическую инфраструктуру. Тогда губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что специалисты смогут полностью оценить масштаб повреждений только в светлое время суток.

В марте 2026 года после еще одного массированного ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, при котором было выпущено 12 ракет, также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям в подаче электроэнергии, водоснабжения и тепла. Аналогичные ситуации возникали и в других регионах, например, в Ростовской области после атаки БПЛА приостанавливалась работа водозабора и насосной станции, а в ДНР массированные атаки беспилотников неоднократно приводили к обесточиванию городов, включая Донецк и Макеевку, что негативно сказывалось на водоснабжении.