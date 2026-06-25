Anthropic уличила китайскую Alibaba в незаконном использовании ИИ Claude
Разработчик искусственного интеллекта (ИИ), американская компания Anthropic, обвинила китайского технологического гиганта Alibaba Group в незаконном использовании возможностей ее модели ИИ Claude. Это произошло в ходе крупнейшей кибератаки, говорится в письме компании сенаторам от 10 июня, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Атака Alibaba описывается как попытка «дистилляции», которая, по оценкам Anthropic, предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более сильной модели. Заявители сообщают, что с 22 апреля по 5 июня проведено более 28,8 млн обменов с Claude через почти 25 тыс. мошеннических аккаунтов. Акция проводилась операторами, связанными с Alibaba, и Alibaba Qwen, лабораторией ИИ Alibaba.
12 июня, через два дня после обращения Anthropic к сенаторам, Министерство торговли США ввело ограничения на ее новейшие ИИ-модели Mythos и Fable. Чиновники опасались, что ИИ будут использованы разведкой КНР и других стран. После этого Anthropic отключила доступ к моделям по всему миру.
В феврале Anthropic обвиняла в аналогичной акции китайский стартап DeepSeek. Но Министерство торговли США отложило внесение DeepSeek в черный список.
Агентство напоминает, что в апреле США обвинили КНР в краже интеллектуальной собственности американских ИИ-лабораторий в промышленных масштабах. В июне Alibaba была добавлена Пентагоном в список компаний, связанных с китайским ВПК. Военное ведомство пошло на это, несмотря на сопротивление правительственного комитета, который пытается избежать эскалации напряженности с Пекином.
Anthropic активно инвестирует в исследования и разработки в области ИИ, что привело к ее высокой оценке на рынке, однако компания остается убыточной. Она является крупным игроком на мировом рынке ИИ и развивает ряд моделей, в том числе Claude, Claude Sonnet, Claude Opus и Mythos. В марте 2025 года Anthropic достигла капитализации в $61,5 млрд после привлечения $3,5 млрд инвестиций, а в конце мая 2026 года ее оценка достигла $965 млрд. Крупнейшими инвесторами Anthropic являются Amazon и Google.
Anthropic неоднократно сталкивалась с проблемами, связанными с этическим использованием своих ИИ-технологий, особенно это касается сотрудничества с Пентагоном. Компания настаивала, чтобы ее ИИ не использовался для массовой слежки за населением или для управления автономным оружием. Это привело к конфликтам с Министерством обороны США, которое, в феврале 2026 года, рассматривало возможность внесения Anthropic в «черный список» и в итоге разорвало контракты с компанией. В июне 2026 года власти США запретили экспорт передовых моделей Anthropic — Claude Fable 5 и Mythos из-за опасений, что они могут быть использованы для кибератак.
Китайские технологические компании, включая Alibaba Group, активно инвестируют в развитие ИИ, стремясь создать полноценную экосистему, которая могла бы конкурировать с американскими разработками. Например, в феврале 2025 года Alibaba объявила о планах потратить более $53 млрд на разработку моделей и инфраструктуры ИИ. Это стремление к развитию собственных технологий, а также обвинения США в промышленной краже интеллектуальной собственности американских ИИ-лабораторий, подчеркивают напряженность в технологическом противостоянии между США и Китаем.