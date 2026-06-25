Anthropic уличила китайскую Alibaba в незаконном использовании ИИ Claude

Разработчик искусственного интеллекта (ИИ), американская компания Anthropic, обвинила китайского технологического гиганта Alibaba Group в незаконном использовании возможностей ее модели ИИ Claude. Это произошло в ходе крупнейшей кибератаки, говорится в письме компании сенаторам от 10 июня, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Атака Alibaba описывается как попытка «дистилляции», которая, по оценкам Anthropic, предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более сильной модели. Заявители сообщают, что с 22 апреля по 5 июня проведено более 28,8 млн обменов с Claude через почти 25 тыс. мошеннических аккаунтов. Акция проводилась операторами, связанными с Alibaba, и Alibaba Qwen, лабораторией ИИ Alibaba.

12 июня, через два дня после обращения Anthropic к сенаторам, Министерство торговли США ввело ограничения на ее новейшие ИИ-модели Mythos и Fable. Чиновники опасались, что ИИ будут использованы разведкой КНР и других стран. После этого Anthropic отключила доступ к моделям по всему миру.

В феврале Anthropic обвиняла в аналогичной акции китайский стартап DeepSeek. Но Министерство торговли США отложило внесение DeepSeek в черный список.

Агентство напоминает, что в апреле США обвинили КНР в краже интеллектуальной собственности американских ИИ-лабораторий в промышленных масштабах. В июне Alibaba была добавлена Пентагоном в список компаний, связанных с китайским ВПК. Военное ведомство пошло на это, несмотря на сопротивление правительственного комитета, который пытается избежать эскалации напряженности с Пекином.

Эрнест Филипповский