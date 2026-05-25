Совет директоров МГКЛ рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «МГКЛ» (материнская компания «Мосгорломбарда») рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,28 руб. на акцию, следует из пресс-релиза. Всего на эти цели МГКЛ планирует направить 355,2 млн руб., или 49% от чистой прибыли по МСФО.

Итоговое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 29 июня. Последний день для покупки бумаг под выплату — 16 июля. Дивдоходность составляет 10,9%.

По данным компании, рекомендованный размер дивидендов на 87% превышает выплату за 2024 год (190 млн руб., или 48% от чистой прибыли) и в 3,5 раза — за 2023 год (101,4 млн руб., или 38,7% от чистой прибыли). «Наши результаты уже превзошли параметры, заложенные в текущий бизнес-план, а ряд ориентиров, намеченных на 2030 год, мы достигли раньше срока. Скоро мы представим инвестсообществу новую стратегию развития»,— прокомментировал гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин.

МГКЛ развивает несколько направлений бизнеса, среди которых — ресейл высоколиквидных товаров, оптовая торговля драгоценными металлами и выдача займов под залог ювелирных изделий, меха и бытовой техники. Компания провела IPO в конце 2023 года.