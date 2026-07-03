100 тысяч пересчитали в 8 лет

В Свердловской области вынесли приговор пятерым жителям Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет за теракт, передает Следком. Следствие установило, что они сделали это за 100 тыс. руб. по указанию лица, действующего в интересах Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Действия обвиняемых, в зависимости от роли каждого, квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Трое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии, двое 18-летних — в исправительной колонии общего режима. Одному из осужденных назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, другому — в виде шести лет, остальным трем — по восемь лет.

Уголовное дело в отношении заказчиков преступлений выделено в отдельное производство.

По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемые в составе группы подожгли базовую станцию цифровой сотовой связи в Красноуральске. В дальнейшем подростки совершили попытку поджога на железнодорожном локомотиве, принадлежащем АО «Святогор». На железную дорогу с собой они принесли горючую жидкость и металлические ломы.

Довести преступление до конца они не успели, поскольку их задержали сотрудники регионального УФСБ России. Денег от куратора подростки не получили. Дело рассматривал Центральный окружной военный суд.

Подробности уголовного дела — в материале «Подростков взяли на пути к поджогам»

Ирина Пичурина