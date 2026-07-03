«Впереди не совсем обычный саммит НАТО»

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике союзников по НАТО, которые не справляются с обещанным повышением оборонных расходов. Отдельно досталось Германии. На предстоящем саммите в Анкаре союзники намерены вернуть расположение главного партнера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главный вопрос предстоящей встречи альянса — амбиции президента Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп готовит большой разнос союзникам на саммите НАТО, который совсем скоро стартует в Анкаре. Президент Соединенных Штатов опубликовал финансовую выкладку, сколько страны тратят в рамках членства в альянсе. Собственно, эти цифры известны: США направляют на коллективную оборону под $1 трлн или 60% общего бюджета, остальные участники все вместе, соответственно, 40%.

Отдельный выговор Трамп объявил Германии, которая фигурирует среди явно отстающих. Совсем плохая ситуация с Испанией, которая продолжает строить коммунизм и относится, можно сказать, к совсем злостным нарушителям. Ее, по идее, и вовсе нужно исключить из альянса.

Сюда же можно добавить, что государства НАТО, несмотря на многочисленные обещания, не желают участвовать в решении иранской проблемы, ограничиваясь формальными обещаниями. В качестве наказания США намерены сокращать свое присутствие в Старом Свете. Газеты пишут, что европейцы не хотят прекословить. Наоборот, их стратегия состоит в том, чтобы всячески благодарить старшего партнера за критику, после которой к ним пришли осознание и просветление, так что они станут тратить на оборону больше. Собственно, это было вступление, теперь к сути.

Предстоящий саммит посвящен не финансам и не воспитанию европейцев, хотя и этому тоже, а лично Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Турции требует к себе большего уважения, равенства с ЕС и США, а также всяческих преференций, в частности, в виде кредитов и поставок современных американских вооружений, включая F-35. За это он готов решать разные сложные вопросы, связанные как с Ближним Востоком, так и с Украиной. Так, Турция всегда была готова активно работать по урегулированию конфликта, уповая на хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским. Однако если Эрдоган получит еще мандат от Америки и в какой-то степени — от ЕС, то это будет уже совсем другой уровень.

Стоит сказать, что Трамп вроде бы эту схему одобряет, а главное — именно турецкие силы могут контролировать режим прекращения огня. Это самый привлекательный пункт для Европы, которая категорически не хочет не то чтобы воевать, но даже приближаться к зоне боевых действий. Таким образом впереди не совсем обычный саммит НАТО. Вопрос, кто сколько тратит на оборону, важный, но не первостепенный. К слову, очень важный момент: насколько усиление Эрдогана выгодно Москве, особенно учитывая непростую историю отношений двух стран? Кроме того, турецкий лидер не скрывал, что помогает Украине, и не признавал Крым российским. Так что посредник он, может, и хороший, но сложный. И это необходимо будет учитывать.

Дмитрий Дризе