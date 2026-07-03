Глава Приднестровья назвал взрывоопасной ситуацию с Молдавией
Проблемы между Приднестровьем и Молдавией приобрели критический характер, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он обвинил власти Молдавии в отказе от дипломатического урегулирования вопроса о статусе ПМР.
«Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления»,— сказал господин Красносельский в интервью «РИА Новости».
По словам Вадима Красносельского, жители Приднестровья подвергаются необоснованным задержаниям, допросам и попыткам вербовки в Молдавии. «Если молдавско-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, последствия будут катастрофическими»,— добавил он.
Приднестровье — самопровозглашенное территориальное образование в юго-восточной части Европы. Статус ПМР не урегулирован, республика не признана международным сообществом и считается частью Молдавии. Стороны ведут переговоры по этому поводу с 1993 года.
Заявление главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского о "взрывоопасной ситуации" и давлении со стороны Молдавии является частью обострения давнего конфликта. Молдавия считает Приднестровье своей территорией и стремится к реинтеграции страны, в то время как ПМР объявила о независимости ещё в 1991 году. Международное сообщество, включая ООН, не признает независимость Приднестровья, считая его частью Молдавии. С 1992 года безопасность в зоне конфликта обеспечивают Совместные миротворческие силы, включающие контингенты России, Молдавии и ПМР, при этом Молдавия неоднократно призывала к выводу российских войск.
В последние годы отношения между Кишиневом и Тирасполем значительно ухудшились, особенно после начала военной операции России на Украине. Кишинев ввел пошлины на импорт в Приднестровье и принял закон о сепаратизме, предусматривающий уголовное наказание за призывы к отделению. Эти меры Тирасполь расценивает как экономическую блокаду и усиление давления. Приднестровская сторона, в свою очередь, обращается за помощью к России и международным организациям, включая ООН и ОБСЕ, с просьбой предотвратить эскалацию конфликта.