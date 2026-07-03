Япония и Индия договорились сотрудничать в сфере чипов и ИИ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и ее индийский коллега Нарендра Моди на встрече 2 июля в Нью-Дели договорились активизировать сотрудничество в области полупроводников, искусственного интеллекта (ИИ), ценных минералов, а также в сфере обеспечения безопасности на море. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

«Объединение сильных сторон Японии в области точных технологий с возможностями Индии в области создания программного обеспечения поможет стимулировать глобальное развитие искусственного интеллекта»,— заявил господин Моди на совместном брифинге.

По словам госпожи Такаити, по итогам переговоров стороны заключили около 120 меморандумов о сотрудничестве, которые предусматривают частные инвестиции объемом порядка 2 трлн иен ($12,4 млрд). Договоренности имеют стратегическое значение для Токио, который сталкивается с вызовами экономической безопасности со стороны Пекина, отмечает агентство. Отношения двух стран обострились после того, как в январе Китай ужесточил контроль за поставками в Японию товаров двойного назначения, включая редкоземельные элементы.

В «совместной декларации о сотрудничестве в области экономической безопасности» Япония и Индия выразили «серьезную обеспокоенность по поводу использования экономического принуждения и нерыночной политики и практики, включая произвольные экспортные ограничения». Также они подчеркнули важность создания надежных цепочек поставок среди стран-единомышленников в таких секторах, как информационно-коммуникационные технологии, чистая энергетика и фармацевтика.

Эрнест Филипповский