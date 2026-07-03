ОЭСР предупредила Южную Корею об опасности зависимости от экспорта чипов

Растущая зависимость Южной Кореи от экспорта полупроводников может сделать страну более уязвимой к внешним потрясениям и циклической нестабильности. Об этом сообщается в опубликованном 2 июля отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает «Рёнхап».

Ранее, благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ), организация уже повысила прогноз роста корейской экономики на текущий год с 1,7% до 2,6%. Всплеск спроса на микрочипы привел к тому, что в июне общий объем экспорта Южной Кореи впервые в истории превысил отметку в $100 млрд, из которых почти $45 млрд пришлось на полупроводники.

Тем не менее в ОЭСР предупреждают, что зависимость от одного сектора «порождает колебания объемов производства и налоговых поступлений, а также стратегическую уязвимость». На посвященной докладу пресс-конференции глава отдела экономического департамента ОЭСР Дуглас Сазерленд отметил, что Южной Корее следует внимательно следить за циклом выпуска чипов, готовясь к возможной волатильности. «Избыточный доход», по его мнению, должен быть потрачен на решение текущих проблем, сокращение долга и обеспечение будущих источников роста.

Эрнест Филипповский