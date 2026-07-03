ОЭСР предупредила Южную Корею об опасности зависимости от экспорта чипов
Растущая зависимость Южной Кореи от экспорта полупроводников может сделать страну более уязвимой к внешним потрясениям и циклической нестабильности. Об этом сообщается в опубликованном 2 июля отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает «Рёнхап».
Ранее, благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ), организация уже повысила прогноз роста корейской экономики на текущий год с 1,7% до 2,6%. Всплеск спроса на микрочипы привел к тому, что в июне общий объем экспорта Южной Кореи впервые в истории превысил отметку в $100 млрд, из которых почти $45 млрд пришлось на полупроводники.
Тем не менее в ОЭСР предупреждают, что зависимость от одного сектора «порождает колебания объемов производства и налоговых поступлений, а также стратегическую уязвимость». На посвященной докладу пресс-конференции глава отдела экономического департамента ОЭСР Дуглас Сазерленд отметил, что Южной Корее следует внимательно следить за циклом выпуска чипов, готовясь к возможной волатильности. «Избыточный доход», по его мнению, должен быть потрачен на решение текущих проблем, сокращение долга и обеспечение будущих источников роста.
Зависимость Южной Кореи от экспорта полупроводников проявляется в том, что в 2024 году на чипы пришлось чуть более 20% всего объема экспорта страны, составившего $141,9 млрд. В 2025 году экспорт страны в США, являющиеся вторым по величине рынком для Южной Кореи, вырос на 10,5% до $127,8 млрд. Такая высокая доля полупроводников поддерживается значительными инвестициями: Южная Корея объявила программу инвестиций в полупроводники и инфраструктуру ИИ объемом более $576 млрд, с основными вложениями от Samsung Electronics и SK Hynix. Правительство страны стремится не только сохранить лидерство в производстве памяти для ИИ-систем, но и снизить общую зависимость экономики от перегруженных промышленных районов вокруг столицы.