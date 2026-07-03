Осудивший Трампа за агрессию в Иране офицер попал под расследование ВВС США
Военно-воздушные силы США объявили о начале расследования в отношении действующего офицера, который призывал к импичменту президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса во время акции протеста на ступенях Капитолия, которая прошла 1 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.
На кадрах с акции протеста, опубликованных в сети, майор Джейсон Уотсон осуждает Трампа и Вэнса, в том числе за развязывание войны с Ираном без разрешения Конгресса. На видеозаписи видно, как полиция Капитолия задерживает офицера, в руках которого плакат с призывами к импичменту, осуждению и отстранению от должности первых лиц государства.
Офис министра ВВС Троя Майнка подтвердил информацию о происшествии и заявил, что расследование «пройдет беспрепятственно». «Ведомство серьезно относится к любым обвинениям в неправомерном поведении, включая те, которые могут подорвать беспартийный характер наших вооруженных сил»,— указано в официальном заявлении министерства в соцсети X.
Законы США накладывают жесткие ограничения на политическую активность военнослужащих. Статья 88 Единого кодекса военной юстиции прямо запрещает офицерам использовать «презрительные выражения в адрес президента, вице-президента, Конгресса» и других представителей власти. Сам майор Уотсон в своем выступлении дал понять, что осознает все риски: «То, что я хочу сказать, гораздо важнее того, кто я есть, и той цены, которую я готов заплатить, чтобы это озвучить».
Случай с майором Джейсоном Уотсоном не является единичным примером политизации американских вооруженных сил. В 2025 году команда Дональда Трампа подготовила проект указа о создании совета из отставных военных для проверки и возможного отстранения от должности генералов, которых посчитают «неподходящими для руководства». Также Трамп ранее высказывался о необходимости «очистить» армию от так называемых «проснувшихся генералов». Эти действия могут привести к увольнениям высшего командного состава, как это произошло в 2025 году, когда президент Трамп объявил об увольнении председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высокопоставленных военных, что вызвало шок в вооруженных силах и Конгрессе.
Помимо этого, ранее были попытки импичмента главы Пентагона Пита Хегсета со стороны демократов, обвинявших его в «неоднократном нарушении присяги и долга перед конституцией», создании угрозы жизни военнослужащих и возможных военных преступлениях в ходе операции в Иране. Эти обвинения также поднимали вопросы о политическом нейтралитете вооруженных сил и подотчетности администрации.