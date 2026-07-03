МИД РФ: в Южной Корее обсуждают создание узла Севморпути во Владивостоке
Идею создания логистического центра в районе Владивостока для развития Северного морского пути (СМП) обсуждают в Южной Корее. Об этом в интервью «РИА Новости» в пятницу сообщил исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.
«Поскольку основная часть Севморпути проходит через территориальные воды РФ, южнокорейские эксперты в публичном поле регулярно подчеркивают безальтернативность сотрудничества с РФ в реализации этих планов. Другие специалисты идут еще дальше и говорят о создании логистического центра Северного морского пути или перевалочного узла в районе Владивостока из Пусана», — приводит агентство слова дипломата.
По словам господина Волосатова, ранее парламентом Южной Кореи был принят закон, направленный на превращение страны в «ведущую морскую державу эпохи Северного морского пути».
До этого сообщалось, что в период навигации 2025 года поставки нефти через Севморпуть в Азию сократились на 4,2%, до 1,83 млн т. Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) не ожидают резких изменений в объемах перевозок нефти по данному маршруту и в текущем году.
Южная Корея давно интересуется Северным морским путём (СМП) как кратчайшим судоходным маршрутом между Евразией и Азиатско-Тихоокеанским регионом. В январе 2026 года и.о. министра океанов и рыболовства Южной Кореи Ким Сон Бом заявил о планах пробного запуска контейнеровоза по СМП, при этом подчеркивая важность сотрудничества с Россией. Москва также выражает готовность к диалогу с Сеулом по этому вопросу, учитывая, что основная часть СМП проходит через территориальные воды РФ, что делает сотрудничество с Россией безальтернативным для реализации подобных проектов.
Владивосток, как крупнейший российский порт на Тихом океане, является ключевым звеном в развитии СМП. Он уже входит в состав более масштабного проекта «Большой Северный морской путь», который охватывает весь маршрут от балтийских портов РФ до Владивостока. Развитие портовой инфраструктуры Владивостока является важным шагом для усиления его позиции как логистического узла между Россией и странами АТР. В целом, объем грузоперевозок по СМП демонстрирует значительный рост, достигнув 38 млн тонн в 2024 году, а к 2030 году прогнозируется увеличение потока до сотен миллионов тонн.