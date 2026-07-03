Участника Олимпийских игр обвинили в вандализме у мемориала Линкольна в США

Бывшему американскому каноисту Дэвиду Хирну предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества. По версии следствия, спортсмен совершил акт вандализма в Зеркальном бассейне у мемориала Линкольна. Об этом сообщает Reuters.

Согласно обвинению, 19 июня 67-летний спортсмен, бывший участник Олимпийских игр и многократный победитель чемпионатов мира, намеренно разрушил облицовочный материал на дне водоема, нанеся ущерб в размере более $1 тыс. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Прокурор США по округу Колумбия Джанин Пирро на пресс-конференции заявила, что обвиняемый повредил около двух квадратных футов (0,2 кв. м) покрытия бассейна, а также накричал на сделавшего ему замечание сотрудника Службы национальных парков. После этого его задержала полиция.

Адвокаты спортсмена настаивают на его невиновности. Сам Хирн объяснял журналистам, что во время велопрогулки просто потянул за уже отслаивавшийся кусок покрытия, но не отрывал его намеренно.

Как отмечает Reuters, после недавней реконструкции бассейна, на которую было потрачено $14,7 млн, его покрытие почти сразу начало отслаиваться, а в воде появились водоросли. Проект укладки новой облицовки был выполнен по поручению президента Дональда Трампа к празднованию 250-летия независимости США.

Ранее американский президент утверждал, что вандалы изрезали дно бассейна, оставив повреждения длиной до 107 метров, однако никаких доказательств не предоставил. По подозрению в причастности к вандализму задерживались минимум шесть человек, но Дэвид Хирн стал первым, кому предъявлены уголовные обвинения.