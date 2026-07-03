В парламенте Великобритании призвали запретить сериал «Маша и Медведь»
Группа депутатов Палаты общин Великобритании направила в правительство письмо с призывом рассмотреть прекращение трансляции сериала «Маша и Медведь» на территории страны. По словам депутатов, мультсериал представляет собой «миловидную форму российской пропаганды».
Фото: medved-masha.ru
Как сообщает The Guardian, обращение было составлено под руководством либерал-демократа Тома Гордона и подписано более чем 50 депутатами. Оно было адресовано министру культуры Лизе Нэнди.
Авторы письма указали на эпизоды, где четырехлетняя Маша носит советскую военную форму, шлем танкиста и фуражку пограничника, «исторически ассоциирующуюся с НКВД». По мнению депутатов, подобные образы «нормализуют советскую военную иконографию для детей».
Ранее стриминговый сервис Netflix продлил контракт на трансляцию «Маши и Медведя» на два новых сезона, а также на показ проекта на британской цифровой платформе ITVX.
Призывы к запрету контента, который может восприниматься как пропаганда, не новы для различных стран. Так, в России ранее поднимались вопросы о запрете пропаганды идеологии чайлдфри и некоторых аниме-сериалов, которые, по мнению депутатов Госдумы, могут разрушать традиционные ценности или содержат «деструктивный толк». Также российские власти ужесточали законодательство в отношении материалов, демонстрирующих ЛГБТ-отношения (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) или пропаганду наркотиков, что влечет за собой цензуру и самоцензуру со стороны медиаплатформ.
В контексте отношений между Великобританией и Россией, британские власти неоднократно вводили санкции против российских компаний и физических лиц, а также критиковали российские СМИ, обвиняя их в распространении дезинформации. В свою очередь, Россия также вводила ответные санкции против британских политиков и журналистов, заявляя о «провокационной русофобской риторике» и «конфронтационном курсе» британского правительства. В 2025 году Госдума РФ предложила признать Британскую вещательную корпорацию (BBC) нежелательной организацией в России, обвиняя её в публикации недостоверной информации и русофобии.