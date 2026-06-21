Маша, Netflix и Медведь

Netflix продлил права на показ «Маши и Медведя». Как сообщает издание Deadline, стриминговый сервис подписал соглашение с российской студией Animaccord. Netflix покажет еще не вышедшие восьмой и девятый сезоны, а также спин-оффы. Посмотреть мультсериал можно будет более чем в ста странах мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: medved-masha.ru Фото: medved-masha.ru

Правообладатели уже давно сотрудничают с этой платформой, отмечает независимый аналитик кинопроката Сергей Лавров:

«Договор "Анимаккорд" с Netflix 2018 года включал продажу на этот стриминг всех производимых в России серий "Маши и Медведя". Сейчас просто продлевают договор на покупку. Огромный успех — 65 млрд просмотров за все это время. Многие страны покупают права на использование имени "Маша и Медведь". Но коммерческую сторону проекта не раскрывают. Студия "Анимаккорд" создала и уже сняла полный метр.

Возможно, даже появится мультсериал "Маша и три медведя".

Этот проект будут представлять на самом знаменитом фестивале мультфильмов во французском городе Анси. Новость очень значима, потому что России не было в Анси уже пять лет».

Найти «Машу и Медведя» можно не только на Netflix, но и на YouTube. У оригинального канала с русской озвучкой — более 60 млн подписчиков, а у его англоязычной версии — около 55 млн. Мультфильмы — самый удобный для экспорта вид кинопродуктов, утверждает генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«"Маша и Медведь" действительно стала международным феноменом. Ленту перевели на YouTube, и ее прекрасно смотрели в огромном количестве стран Европы и в США. Анимация — это жанр, который лучше всего переходит границы. Чем старше целевая аудитория, тем менее универсальной становятся проблематика и нарратив. А когда это просто маленькая девочка и медведь, гэги и забавные ситуации, это смотрят по всей планете. Особого перевода мизансцен и локализации смыслов не требуется.

Есть небольшие диалоги или песенки, которые переведены — остальное и так понятно».

Еще одна российская франшиза, завоевавшая популярность в Европе и Азии, — «Снежная королева». Пять мультфильмов подряд успешно окупились за счет иностранных показов. Как утверждают опрошенные “Ъ FM” эксперты, даже по самым скромным подсчетам серия собрала не менее $60,5 млн.

Николай Малышев