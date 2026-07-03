Защита забравшихся на Empire State Building россиян назвала обвинения чрезмерными

Адвокат двух российских руферов, забравшихся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, Джейсон Крински назвал предъявленные им обвинения чрезмерными. Об этом он заявил журналистам после предварительных слушаний по их делу, передает «РИА Новости». Адвокат добавил, что пока не ознакомился с доказательной базой прокуратуры, и более подробно дело не прокомментировал, отмечает агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Николау и Иван Биркус

Фото: Bing Guan / Reuters Ангелина Николау и Иван Биркус

Фото: Bing Guan / Reuters

1 июля двое руферов — Иван Биркус и Ангелина Николау — забрались на шпиль небоскреба, на который повесили баннер с надписью «When the power of love beats the love of power, the world knows peace». Находясь на вершине, господин Биркус сделал своей спутнице предложение.

В четверг фигурантам предъявили восемь обвинений, среди которых обвинения в попытке умышленного создания опасности для жизни, порче имущества, незаконном проникновении, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции. Пара не признала вину.

Американский адвокат Аркадий Бух в интервью «РИА Новости» рассказал, что по этим обвинениям россиянам грозит более 10 лет лишения свободы. Он указал и на то, что из-за действий руферов Нью-Йорку пришлось понести миллионы долларов: к зданию было стянуто множество полицейских автомобилей и машин скорой помощи, а в воздухе вокруг здания кружил полицейский вертолет. Впрочем, он добавил, что «эти факторы с любовной драмой и обручальными кольцами» могут повлиять на решение судей, и защита может попытаться добиться для руферов условного наказания.