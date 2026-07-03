В Чехии готовят бизнес-делегацию для переговоров о добыче газа на Украине

В Чехии формируют бизнес-делегацию для поездки на Украину, сообщил первый вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек. По его словам, в ее составе будут компании, которые намерены получить лицензию от украинского правительства на разведку и добычу газа.

Как отметил чешский вице-премьер, представителям бизнеса стоит быть готовыми к тому, что после окончания конфликта на Украине появится большое количество компаний, желающих принять участие в ее восстановлении. По его словам, чешским компаниям есть что предложить украинской стороне — в энергетическом, строительном, медицинском секторах.

«Кроме того, мы договорились, что будем укреплять экспорт на Украину через фирму EGAP (компания по экспортным гарантиям и страхованию), которая теперь может предоставлять предприятиям и компаниям до 1 млрд крон (около $47 млн) на страхование экспорта вместо нынешних примерно 600 млн крон (около $28 млн). Компании также просят государство застраховать инвестиции на Украине, кабмин рассмотрит этот вопрос»,— добавил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Господин Гавличек привел данные, согласно которым по итогам 2025 года объемы чешского экспорта на Украину увеличились почти на 20% по сравнению с прошлым годом и достигли 38,8 млрд крон (около $1,8 млрд).