Нетаньяху — о сделке США и Ирана: «Мы с Трампом не всегда сходимся во взглядах»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который стороны согласовали в ночь на 15 июня. Он указал на разногласия между Иерусалимом и Вашингтоном в вопросе соглашений с Тегераном.

«Мы с президентом Трампом не всегда сходимся во взглядах. Он — президент Соединенных Штатов, а я — премьер-министр Израиля. Я отвечаю за интересы безопасности Израиля, и делать это нужно с умом»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по CNN). При этом он добавил, что «подобные разногласия случаются и в лучших семьях», отмечает телеканал.

«Борьба не окончена. Нам потребуется сохранять бдительность, силу и решимость, чтобы защищать себя по мере необходимости»,— добавил премьер.

Господин Нетаньяху также заявил, что Израиль не намерен выводить войска из южного Ливана, сектора Газа или Сирии. «Мы будем оставаться в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны»,— подчеркнул он.

Меморандум США и Ирана призван завершить горячую фазу конфликта на Ближнем Востоке. Представители стран должны подписать согласованный документ 19 июня в Швейцарии. Как сообщали иранские СМИ, проект документа предусматривает полное прекращение огня (в том числе на территории Ливана), отмену американской морской блокады и восстановление беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».