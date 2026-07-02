Полпред Жога запустил серию встреч молодежи со звездами спорта

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога дал старт серии встреч подрастающего поколения со звездами отечественного спорта, сообщили в полпредстве. Господин Жога отметил, что тема спорта «дисциплинирует, учит побеждать себя и свою лень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога (в центре) и Александр Карелин (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Артем Жога (в центре) и Александр Карелин (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Первым гостем в серии встреч стал трехкратный победитель Олимпийских игр, сенатор Совета федерации РФ от Новосибирской области, лектор общества «Знание» Александр Карелин. Спортсмен обсудил в Челябинске с более чем 500 ребятами из регионов УрФО тему «Сила духа: спорт для настоящих Защитников Отечества». «Наш гость не нуждается в представлении. Человек, который любит нашу Родину и который может поделиться своей историей, своими достижениями в политической карьере»,— отметил полпред.

Экс-комбат батальона «Спарта» Артем Жога в ходе встречи с молодежью рассказал, как спорт помогал ему во время реабилитации после ранений и в жизни. Господин Карелин подчеркнул, что участники СВО, которые несмотря на травмы пошли в спорт, являются «титанами духа». «Инвалид переводится с латинского как "непригодный", но они своим примером доказывают обратное»,— добавил сенатор.

Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний (с 1963 года.— общество «Знание») было создано в 1947 году, в его состав вошли ученые, деятели культуры, врачи, педагоги, инженеры и другие представители интеллигенции. В 1975-1991 годы в состав организации входили около 2,5 млн человек, которые ежегодно читали порядка 20 млн лекций. После развала СССР общество начало переживать упадок до декабря 2015 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о возрождении организации с целью «дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан РФ, повышения эффективности образовательно-просветительской работы». Региональные отделения общества «Знание» действуют в 89 регионах РФ, лекторами становятся политики, Герои России, участники специальной военной операции (СВО), значимые общественные деятели. В 2024-2025 годах в УрФО было проведено 7,5 тыс. лекций, аудитория составила 308,5 тыс. человек.

Серия встреч молодежи со звездами спорта стала новым проектом «Знания» и уральского полпредства. Ранее, в ноябре 2025 года, Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер предлагали укрепить статус «просветителя» общества в регионах УрФО.

Василий Алексеев