В полпредстве УрФО обсудили развитие общества «Знание»

В полпредстве Уральского федерального округа (УрФО) прошло совещание, посвященное развитию общества «Знание». В нем приняли участие полпред Артем Жога и руководитель общества Максим Древаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба полпредства в УрФО Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

Как рассказал Максим Древаль, в УрФО работает «Дом знания», действуют 15 чтецких клубов. Он добавил, что в конкурсе проектов детских игрушек, произведенных в России и «с нашими смыслами», из 60 победивших проектов 6 разработаны в УрФО, в том числе 4 — в Тюменской области. Среди них — игра «Меценат», которая повторяет принцип популярной «Монополии», однако средства в ней необходимо вкладывать в общественные проекты.

Руководитель управления по развитию УрФО общества «Знание» Иван Попп сообщил, что в 2024-2025 году в округе было проведено 7,5 тыс. лекций, аудитория составила 308,5 тыс. человек. В ЯНАО в этом году внедрили пилотный проект по количественной оценке проведенных лекций и заинтересованности аудитории в них. Представители региона предложили распространить практику и на другие субъекты страны.

Артем Жога отметил, что просветителями проекта часто становятся участники СВО. Однако, по его словам, часто в проведении «Уроков мужества» в школах, лекциях общества «Знания» и других мероприятиях участвует ограниченное число бойцов. Полпред предложил вовлекать их в подготовительные программы для лекторов, где участники СВО смогут тренировать ораторское мастерство и навыки выступлений — подобный пилотный проект уже работает в Свердловской области. Помимо этого, господин Жога предложил, чтобы сами бойцы посещали уроки других участников программы, чтобы заинтересоваться в их проведении.

В Тюменской области высказали предложение о создании общего расписания, по которому федеральные лекторы могли бы посещать регионы. Участники совещания согласились с тем, что такие лекции востребованы, Артем Жога предложение поддержал.

Общество «Знание» создано в 1992 году после распада СССР как продолжение Всесоюзного общества. Лекторами становятся политики, Герои России, участники СВО, значимые общественные деятели. Общество действует в 89 субъектах РФ.