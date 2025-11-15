Жога и Текслер предложили укрепить статус «просветителя» в регионах УрФО

Аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) проработает варианты документа для подтверждения компетенций и статуса просветителей общества «Знание», рассказал полпред Артем Жога в ходе встречи с представителями организации на территории курорта «Увильды» (Челябинская область). «Надо подумать, если это удостоверение, то это финансовые затраты, нужно будет искать статью расходов или переходить на регионы, чтобы они согласовывали списки с полпредством и обществом "Знание", и затем каждый регион выдавал своим просветителям удостоверения, это можно проработать»,— сказал господин Жога.

Фото: Сайт губернатора Челябинской области Артем Жога (слева) и Алексей Текслер (справа)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил вернуться к советскому опыту и начать диалог о статусе просветителей общества «Знание» на уровне УрФО и России. «Люди слушали "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ), приходил лектор, и они ему задавали вопросы: что ты нам тут рассказываешь, что у нас все хорошо, а мы тут слушаем и знаем, что там оказывается лучше. Пропаганда работала, сильная, и высший пилотаж лектора заключался в том, что он выходил и говорил: лучше? Вы знаете, какие там счета за лечение? Вот вы бесплатно получаете квартиру в советское время, а там нужно десятки или сотни тысяч долларов платить. И люди понимали, что наш советский строй лучше, хорошему лектору верили»,— пояснил глава Южного Урала.

Господин Текслер добавил, что просветители общества «Знание» должны «бороться за умы молодежи». «Она все видит, читает и понимает, и с ней специально работают. Мы по Украине вспоминали, как работали с молодежью, за какие-то годы все перековали в головах у людей. Вот задача общества "Знание", вы на передовой, об этом нужно говорить, давайте займемся серьезно этой историей. Нужно защищать себя и общество, детей наших, они должны понимать, кто мы, откуда и куда идем»,— сказал губернатор.

Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний (с 1963 года.— общество «Знание») было создано в 1947 году, в его состав вошли ученые, деятели культуры, врачи, педагоги, инженеры и другие представители интеллигенции. В 1975-1991 годы в состав организации входили около 2,5 млн человек, которые ежегодно читали порядка 20 млн лекций. После развала СССР общество начало переживать упадок до декабря 2015 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о возрождении организации с целью «дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан РФ, повышения эффективности образовательно-просветительской работы». Региональные отделения общества «Знание» действуют в 89 регионах РФ, лекторами становятся политики, Герои России, участники специальной военной операции (СВО), значимые общественные деятели. В 2024-2025 годах в УрФО было проведено 7,5 тыс. лекций, аудитория составила 308,5 тыс. человек.

Василий Алексеев, Увильды