Девять пострадавших при ударе по автобусу доставили в больницы ЛНР
Девять человек, которые пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу в Лисичанске, доставили в больницы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь»,— рассказал господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).
Об атаке на автобус с гражданскими сообщил сегодня глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Всего при ударе были ранены 12 человек, заявлял руководитель региона.
Инцидент с автобусом в Лисичанске произошел в контексте серии ударов, нанесенных Вооруженными силами Украины по гражданским объектам в Луганской народной республике. Ранее, 3 февраля 2024 года, ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате чего погибли 28 человек, включая беременную женщину и ее пятилетнего ребенка, а 10 человек получили ранения. Среди погибших также был министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко.
Позднее, 23 апреля 2025 года, в Лисичанске от обстрела пострадали четыре человека, в том числе две девятилетние девочки-близнецы с минно-взрывными травмами. 30 декабря 2024 года в Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за взрыва неустановленного устройства в районе завода «Стекольный». Эти инциденты показывают продолжающуюся напряженность и риски для гражданского населения в регионе.