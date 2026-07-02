Более 10 человек пострадали при ударе БПЛА по автобусу в Лисичанске
ВСУ ударили беспилотниками по городскому автобусу в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР). Ранения разной степени тяжести получили 12 человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Их госпитализировали. Актуальная информация о пострадавших еще уточняется, написал господин Пасечник в Telegram-канале.
Кроме того, были атакованы гражданские грузовые автомобили в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Ранения получил один человек, он также госпитализирован.