Изабель Юппер возглавила Французскую синематеку
Актриса Изабель Юппер избрана президентом Французской синематеки — одного из крупнейших кинофондов мира, хранящего около 50 тыс. фильмов. 73-летняя актриса стала первой женщиной на этом посту, сообщает газета Le Figaro.
Срок полномочий актрисы — три года. На этом посту она сменила 93-летнего франко-греческого режиссера Коста Гавраса, возглавлявшего организацию с 2007 года. Вице-президентами стали французские режиссеры Клэр Дени и Оливье Ассаяс.
Изабель Юппер — французская актриса, известная по ролям в фильмах Михаэля Ханеке, Франсуа Озона, Клэр Дени, Пола Верховена и Жана-Люка Годара. Считается рекордсменкой Каннского кинофестиваля: 22 фильма с ее участием были представлены за всю ее карьеру.
Изабель Юппер, которая стала первой женщиной-президентом Французской синематеки, известна как "эталонная лицедейка" и "живая легенда" французского кино. Она работает без устали как в кино, так и в театре. Родившись в богатой буржуазной семье, уважавшей искусство, Юппер пришла в актерскую профессию благодаря любопытству и желанию познать что-то новое, а окончательный выбор в пользу актерства был решен после её экранной встречи с Татьяной Самойловой в фильме «Летят журавли».
Юппер, которая в юности учила русский язык на факультете восточных языков, неоднократно посещала Россию, чтобы сниматься или представлять свои работы. Она известна тем, что умеет держать дистанцию и не умничает в разговорах с журналистами, несмотря на свою обширную эрудицию, например, переведя на французский несколько древнегреческих трагедий.
Её карьера отмечена сотрудничеством с такими выдающимися режиссерами, как Клод Шаброль, Жан-Люк Годар, Михаэль Ханеке, Франсуа Озон и Хон Сан-су. Список её наград включает «Золотой глобус», «Сезары», берлинские «Медведи», каннские и венецианские призы, а также номинацию на "Оскар". В фильме «Будущее» она воплотилась в учительницу философии, пропитанную идеями Адорно. Юппер, которую сравнивали с Гретой Гарбо, часто играет бесстрашных и провокативных героинь, не боясь представать обнаженной или изображать сложные образы, но при этом она всегда передает тончайшие оттенки эмоций.