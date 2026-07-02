Изабель Юппер возглавила Французскую синематеку

Актриса Изабель Юппер избрана президентом Французской синематеки — одного из крупнейших кинофондов мира, хранящего около 50 тыс. фильмов. 73-летняя актриса стала первой женщиной на этом посту, сообщает газета Le Figaro.

Срок полномочий актрисы — три года. На этом посту она сменила 93-летнего франко-греческого режиссера Коста Гавраса, возглавлявшего организацию с 2007 года. Вице-президентами стали французские режиссеры Клэр Дени и Оливье Ассаяс.

Изабель Юппер — французская актриса, известная по ролям в фильмах Михаэля Ханеке, Франсуа Озона, Клэр Дени, Пола Верховена и Жана-Люка Годара. Считается рекордсменкой Каннского кинофестиваля: 22 фильма с ее участием были представлены за всю ее карьеру.