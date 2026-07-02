Набиуллина заявила о потенциале цифрового рубля в международных платежах
Потенциал использования цифрового рубля для международных платежей существует, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор уже ведет переговоры по этому вопросу.
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«Мы ведем с партнерами переговоры, консультации, как использовать»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ИС «Вести»). Кроме того, ЦБ видит все больше потенциала использования цифрового рубля бизнесом, в том числе для автоматизации.
По словам Эльвиры Набиуллиной, цифровую валюту вводят или собираются ввести банки многих стран, поэтому Россия здесь «не уникальна». Она отвергла предположения о том, что использование цифрового рубля будет принудительным. «Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии»,— заявила глава ЦБ.
Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. С этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них. Председатель Центробанка заявляла, что в России для этого уже все готово.
Внедрение цифрового рубля направлено на упрощение трансграничных платежей, поскольку Центробанк России рассчитывает использовать эту форму валюты для международных расчетов и оплаты товаров за рубежом. Система цифрового рубля может осуществлять транзакции через систему Банка России, что потенциально усложняет их блокировку. Для широкого применения цифрового рубля в международных операциях необходимы не только его полномасштабный запуск и внедрение аналогичных цифровых валют другими странами, но и взаимное признание регуляторами, а также создание соответствующей нормативной базы. При этом Центральный банк активно ведет переговоры о ее взаимном признании и упрощении трансграничных расчетов.
Помимо международных расчётов, цифровой рубль также предназначен для снижения стоимости платежных услуг и повышения доступности финансовых услуг внутри страны. В перспективе он должен помочь контролировать расходование бюджетных средств. Ожидается, что массовое внедрение цифрового рубля приведет к снижению издержек на эквайринговые комиссии для бизнеса, ускорит транзакции и позволит создавать новые сервисы, включая использование смарт-контрактов. Наряду с этим, ЦБ отмечает высокую прозрачность цифрового рубля, что позволяет отслеживать все транзакции от выпуска до последнего держателя.