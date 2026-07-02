Набиуллина заявила о потенциале цифрового рубля в международных платежах

Потенциал использования цифрового рубля для международных платежей существует, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор уже ведет переговоры по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы ведем с партнерами переговоры, консультации, как использовать»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ИС «Вести»). Кроме того, ЦБ видит все больше потенциала использования цифрового рубля бизнесом, в том числе для автоматизации.

По словам Эльвиры Набиуллиной, цифровую валюту вводят или собираются ввести банки многих стран, поэтому Россия здесь «не уникальна». Она отвергла предположения о том, что использование цифрового рубля будет принудительным. «Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии»,— заявила глава ЦБ.

Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. С этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них. Председатель Центробанка заявляла, что в России для этого уже все готово.