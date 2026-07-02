Плата за «Мир»

ЦБ намеревается провести оценку рыночной стоимости Национальной системы платежных карт (НСПК) в рамках подготовки к ее приватизации. Ряд банков уже выразил заинтересованность в том, чтобы принять участие в приватизации компании. По мнению экспертов, инвестиции в НСПК могут заинтересовать не только банки, но и другие компании, в том числе из дружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

2 июля, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила об обсуждении с банками частичной приватизации Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир»). Планируется провести рыночную оценку компании, для того чтобы «потенциальные участники тоже понимали, сколько может стоить пакет этих акций, как они смогут принять участие в возможном инвестировании в НСПК», отметила она.

По словам госпожи Набиуллиной, существует законодательное требование, которое разрешает продать пакет акций в рынок, но так, чтобы ЦБ сохранил более 50% плюс 1 акцию и одновременно передал не более 5% в одни руки сторонним инвесторам.

«Это инфраструктурная компания, и важно, если частные инвесторы соучаствуют в ней, чтобы не было концентрации этих пакетов»,— пояснила глава ЦБ.

Осенью прошлого года Банк России опубликовал консультационный доклад, в котором сообщил об оценке возможности и механизма передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора (см. “Ъ” от 10 октября 2025 года). Среди возможных сценариев рассматривалась продажа миноритарного пакета или 100% отдельных сервисов, например платежной системы «Мир» или системы быстрых платежей (СБП).

Ряд банков уже выразил желание поучаствовать в приватизации НСПК. На Финконгрессе глава РСХБ Борис Листов заявил, что войти в ее капитал могут около 20 новых участников и Россельхозбанк готов стать одним из них. «Многие считают, что так НСПК привлекает дополнительный капитал для своего развития, но надо отметить, что сейчас компании хватает прибыли, чтобы развиваться самостоятельно»,— отметил он. В Совкомбанке сообщили, что также готовы участвовать в приватизации НСПК, а в Т-Банке отметили, что ждут конкретики и дальнейшей информации.

Уставный капитал НСПК составляет 4,3 млрд руб. и разделен на 43 тыс. акций. При этом последний раз компания публиковала отчетность по РСБУ лишь по итогам 2023 года. Тогда выручка НСПК выросла в 1,4 раза и составила 71,9 млрд руб. Чистая прибыль также выросла в 1,4 раза, до 35,1 млрд руб.

Эксперты считают, что компания может быть интересна инвесторам не только из банковской сферы. Выручка НСПК формируется от оказания услуг платежной системы «Мир» и системы быстрых переводов. Объем карточных платежей в 2025 году составил 154,3 трлн руб., это на 8% ниже, чем в 2023 году, однако доля карт «Мир» в этом сегменте значительно увеличилась. По данным НСПК, в первом квартале 2026 года она превысила 75%, тогда как три года назад была 53%. Более того, в 2025 году объем операций через СБП достиг 103 трлн руб., в 10 раз превысив показатель 2023 года. Такие показатели сказываются на финансовых результатах НСПК. Исходя из отчетности ЦБ, за 2022–2025 годы компания выплатила регулятору в виде дивидендов более 80 млрд руб., причем в 2025 году — почти 47 млрд руб.

Как считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, НСПК — понятный доходоприносящий актив и спрос на его приобретение со стороны как кредитных организаций, так и других экономических субъектов будет неплохим. При этом, про его мнению, «рыночную оценку актива можно осуществлять различными способами, в данном случае вполне нормально использовать формулу нескольких EBITDA, конкретное количество и является предметом оценки».

Интерес к инфраструктурной компании могут проявить не только отечественные, но и зарубежные инвесторы из дружественных стран. «Это может придать новый импульс развитию компании за счет привнесения новых идей, а также новых возможностей, например, в сфере трансграничных расчетов»,— считает Роман Прохоров. Впрочем, по словам Эльвиры Набиуллиной, приватизация НСПК вряд ли завершится до конца этого года.

Максим Буйлов