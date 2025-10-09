ЦБ повернулся к приватизации

Банк России обсуждает с участниками рынка приватизацию миноритарного пакета Национальной системы платежных карт (НСПК) либо продажу целиком отдельных ее сервисов, таких как платежная система «Мир» или система быстрых платежей (СБП). Участники рынка поддерживают эту идею, отмечая, что в случае ее реализации они смогут плотнее участвовать в формировании тарифной политики платежной системы и развитии отдельных продуктов. Эксперты считают, что наиболее полезным для рынка был бы вариант продажи доли в самой НСПК.

9 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис 2025» объявила, что рассматривается два варианта приватизации национальной платежной системы — продать миноритарный пакет НСПК, оставив за ЦБ 50% + 1 акцию, или 100% сервисов, например, платежную систему «Мир» или СБП. Сервисы, которые будут выставлены на продажу, должны быть переоформлены в отдельные юридические лица, а сам набор таких сервисов определится в ходе обсуждения.

По словам госпожи Набиуллиной, основная цель этой приватизации в том, чтобы лучше слышать мнение рынка о том, как развивать те или иные сервисы.

При этом глава ЦБ отметила, что диалог с рынком идет в рамках Совета участников и пользователей при НСПК.

Приватизация национальной платежной системы была заложена в стратегию развития НСПК, когда она только создавалась. И власти уже не в первый раз поднимают вопрос о ее продаже (см. “Ъ” от 8 августа 2021 года). Сейчас это нужно ЦБ, «чтобы снять накопившийся негатив по отношению к регулятору, который по ощущениям монополизирует все сервисы рынка — последний пример QR-платежи», считает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, прозвучавшая накануне идея создания альтернативной платежной системы (см. “Ъ” от 9 октября), возможно, на самом деле имела целью подтолкнуть старт процесса приватизации НСПК.

И в целом участники рынка поддерживают такие планы регулятора. По словам директора по стратегии ОТП-банка Арсения Аманова, банк выступает за создание такой конструкции, которая позволила бы кредитным организациям участвовать равноправно, особенно в таких фундаментальных вопросах, как платежная инфраструктура. В Т-Банке считают, что ЦБ должен сохранить за собой технологическую часть инфраструктуры и управление. Вместе с тем там отмечают, что решения по бизнес-направлениям — тарифам, продуктам, сервисам — должны приниматься консолидированно самими участниками рынка, прежде всего банками.

Эксперты отмечают, что наиболее правильным решением будет реализация миноритарного пакета НСПК. «Банкам это нужно, потому что, даже получив миноритарный пакет, они получат право голоса в вопросах как тарифной политики, так и создания новых сервисов, в том числе как необходимости каждого сервиса, так и его конфигурации»,— говорит Алексей Войлуков. Роман Прохоров считает, что такой вариант приватизации будет интересен «как крупнейшим российским участникам финансового рынка, так и зарубежным инвесторам из дружественных юрисдикций». Причем появление иностранных участников «позволит как усилить трансграничное направление развития НСПК, так и дать свежий взгляд на развитие компании в целом», считает эксперт.

При этом продажа отдельных сервисов выглядит менее предпочтительно с точки зрения экспертов. По словам Романа Прохорова, выделение и продажа отдельных сервисов потребуют «непростого организационно-технологического перекраивания НСПК, при этом суммарная ценность частей может оказаться ниже стоимости неразделенной компании». Алексей Войлуков считает наименее привлекательной приватизацию платежной системы «Мир», наиболее консервативного сервиса НСПК, «особых перспектив развития которого не просматривается».

Однако некоторые банкиры не согласны с таким подходом.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, приобретение миноритарного пакета НСПК не очень интересно для крупных банков, поскольку решающее слово по развитию продуктов и тарифной политике останется за регулятором.

«Приобретение отдельных сервисов может быть интересно только с точки зрения возможности исключить конкуренцию со стороны ЦБ»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Безотносительно того, что будет выбрано объектом приватизации, эксперты выдвигают возможные варианты его продажи. Как считает Роман Прохоров, форматом скорее всего станет закрытый аукцион, поскольку кроме постулируемой главной цели приватизации — лучше слышать мнение рынка — никто не отменял и задачи получения дохода. При этом, по мнению Алексея Войлукова, ни вариант продажи в рынок, ни вариант распределения пропорционально трафику Банк России, скорее всего, не устроит, «поскольку в этом случае наибольшую долю получит Сбербанк». В такой ситуации, как считает Роман Прохоров, может быть установлена максимальная приобретаемая доля, например, в 5–7% «для исключения доминирования отдельных участников».

Максим Буйлов