Уборка урожая на юге России опоздала на 7-14 дней

Уборочная кампания на юге России в этом сезоне стартовала с опозданием на 7–14 дней, сообщил «Ъ» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Сдвиг подтверждают и в аналитическом центре «Русагротранса».

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина говорит, что на 1 июля в России было обмолочено 1,3–1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур. Это 3% от плановой площади и в три раза ниже значения прошлого года. Тогда на 1 июля было убрано 4,2–4,6 млн га, или 9% от всех посевов.

По мнению господина Рылько, сроки начала кампании в этом году сдвинулись преимущественно из-за погоды: в сельскохозяйственных регионах первоначально было прохладно, а затем начались дожди. Даты вегетации в центре, на юге страны и в Поволжье в среднем сдвинулись на 10–14 дней, отмечает госпожа Корягина. Этот фактор накладывается на другие проблемы аграриев: одна из ключевых — дефицит топлива. Альбина Корягина не исключает, что нехватка горючего может сдвигать и сроки уборки: в среднем компании из-за этого теряют 2–4% суточного объема.

Подробнее — в материале «На полях залежалось зерно».