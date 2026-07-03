Продажи смартфонов в России упали на 8% за полугодие

Российский рынок смартфонов продолжил падение. В январе—июне 2026 года продали 12 млн устройств на 260 млрд руб., сообщили «Ъ» в «М.Видео». Это на 7,8% меньше в штуках и на 5,9% в деньгах, чем за тот же период год назад. Средняя цена гаджетов выросла на 2% и составила 21 957 руб.

Среди брендов по количеству продаж лидирует Redmi, хотя бренд снизил долю с 18,6% до 16,7%, говорит источник «Ъ» на рынке. Samsung усилил позиции в натуральном (13,6%; +3,2 п.п.) и денежном выражении (22,2%; + 2,5 п.п.), поднявшись с четвертого на второе место по количеству проданных устройств. В пятерку также вошли realme, TECNO и HONOR. Лидером по выручке среди брендов остается Apple, несмотря на сокращение доли с 27,5% до 26,7%. За ним следуют Samsung и Redmi.

Снижение спроса на рынке смартфонов подтверждают в МТС: за первые шесть месяцев 2026 года было продано 10,2 млн смартфонов на 256,7 млрд руб. Это на 10% меньше в штуках и на 7% меньше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость выросла на 4% и составила 25,2 тыс. руб. «Основной фактор — увеличение среднего срока владения устройствами. Пользователи реже обновляют смартфоны, так как современные модели служат дольше, а их технических характеристик большинству покупателей хватает на несколько лет использования», — говорят в компании. При этом интерес к отдельным брендам продолжает расти: смартфоны Samsung выросли на 20% в штуках и на 5% в деньгах.

Подробнее — в материале «Старый смартфон лучше новых двух».