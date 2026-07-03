Старый смартфон лучше новых двух

Рынок смартфонов в России продолжает сокращаться. Падение продаж фиксируют как независимая, так и операторская розница. При этом средняя цена устройств выросла на 2–4%. Основным фактором падения рынка его участники называют увеличение среднего срока использования гаджетов. В связи с сокращением спроса конкуренция брендов в среднем и премиальном сегментах будет усиливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рынок смартфонов в России продолжает сокращаться после падения в 2025 году. По итогам первого полугодия 2026 года было продано 12 млн устройств на сумму свыше 260 млрд руб. Это на 7,8% меньше в штуках и на 5,9% в денежном выражении показателей аналогичного периода прошлого года, следует из предоставленных “Ъ” данных «М.Видео». При этом средняя цена гаджетов выросла на 2% и составила 21,9 тыс. руб.

Среди отдельных моделей лидером продаж как в денежном, так и в количественном выражении стал iPhone 17 на 256 ГБ. На втором месте — iPhone 17 Pro на 256 ГБ, на третьем — iPhone 15 на 128 ГБ. Среди брендов по количеству продаж лидирует Redmi, хотя бренд снизил долю в стране с 18,6% до 16,7%, говорит источник “Ъ” на рынке. Samsung усилил позиции в натуральном (13,6%; +3,2 п. п.) и денежном выражении (22,2%; +2,5 п. п.), поднявшись с четвертого на второе место по количеству проданных устройств. В пятерку также вошли бренды электроники realme, Tecno и Honor.

Лидером по выручке среди брендов остается Apple, несмотря на сокращение доли с 27,5% до 26,7%. За ним следуют Samsung и Redmi.

Снижение спроса на рынке смартфонов подтверждают в МТС: за первые шесть месяцев 2026 года было продано 10,2 млн смартфонов на 256,7 млрд руб. Это на 10% меньше в штуках и на 7% меньше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость выросла на 4% и составила 25,2 тыс. руб. «Основной фактор — увеличение среднего срока владения устройствами. Пользователи реже обновляют смартфоны, так как современные модели служат дольше, а их технических характеристик большинству покупателей хватает на несколько лет использования»,— говорят в компании. При этом интерес к отдельным брендам продолжает расти: смартфоны Samsung выросли на 20% в штуках и на 5% в деньгах.

Высокий спрос в начале 2026 года был на новые бюджетные линейки Apple. На долю продаж ноутбуков Neo пришлось 14% всех продаж в категории техники компании, на iPhone e-серии — 34%. Участники рынка отмечали, что ряд новинок вышли по более низким ценам по сравнению с предыдущими поколениями.

В связи с сокращением спроса конкуренция брендов в среднем и премиальном сегментах будет только усиливаться, добавляют в пресс-службе restore:. Хотя доля Apple ежегодно сокращается, расклад брендов по продажам в штуках и в деньгах, сложившийся за последние три года, вряд ли сильно изменится до конца 2026 года. «Запас прочности для бренда здесь обеспечивает высокий чек устройств, но конкуренция за этот чек с каждым периодом растет. В России лояльность к товарам Apple среди пользователей продукта традиционно высокая и пока такой остается»,— отмечают в restore:.

Samsung укрепляет позиции за счет моделей среднего ценового сегмента, на которые вендор «серьезно снизил цены» — до уровней китайских конкурентов, а в ряде случаев даже ниже, отмечают в «Марвел-Дистрибуции». Во втором полугодии результаты по объемам продаж будут выше из-за сезонных факторов. Однако год к году падение объемов рынка продолжится, так как в целом цены на устройства продолжат расти на фоне увеличения их себестоимости, считают в компании.

Екатерина Фадеева