У американских ВМС возникли проблемы с испытаниями улучшенной версии ракеты AGM-88 HARM

У военно-морских сил США возникли проблемы с развертыванием модернизированной версии противорадиолокационной ракеты класса «воздух-земля» AGM-88 HARM, следует из ежегодного отчета Счетной палаты США о расходах Пентагона. Эксплуатация ракеты должна была начаться летом 2024 года, однако откладывается на сентябрь 2026 года.

Усовершенствованная версия ракеты испытывалась с задержками. Производственные и испытательные сроки несколько раз срывались из-за выявленных проблем с программным обеспечением ракеты.

В связи с этим ВМС временно перестали платить компании-разработчику Northrop Grumman Corporation. По словам источников Bloomberg, платежи возобновятся лишь после того, как эксперты подтвердят, что использовать боеприпасы безопасно.

«Оптимизм вселяют» декабрьские летные испытания ракеты, которые прошли успешно, сказал собеседник издания. По его словам, начало эксплуатации ракеты ожидается в сентябре. Изначально полный цикл разработки должен был занять не более пяти лет — с 2019 по 2024 год.

AGM-88 HARM были приняты на вооружение ВВС и авиации ВМС США в 1983 году. Ракеты этого типа могут поражать РЛС раннего обнаружения и наведения истребителей, непрерывного и импульсного излучения, которые работают в режимах перестройки частоты. Bloomberg пишет, что Соединенные Штаты рассматривают обновленную версию ракеты как ключевое оружие при потенциальном конфликте с Китаем.