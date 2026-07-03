Россияне начали тратить больше на препараты для ЖКТ, но покупают их реже

В январе—мае 2026 года российские покупатели потратили почти 39 млрд руб. на препараты от диареи, изжоги и боли в животе. В денежном выражении продажи выросли на 8,1% год к году, однако в натуральном выражении снизились на 3,4%, что связано со слабым стартом курортного сезона и более низким потреблением сезонных фруктов и ягод.

По данным DSM Group, за пять месяцев в аптеках было продано 125,4 млн упаковок таких средств. Наиболее заметное снижение в штуках показали противодиарейные препараты и кишечные абсорбенты, тогда как общий спрос на лекарства для желудочно-кишечного тракта оставался под давлением на фоне умеренной заболеваемости и отсутствия выраженного весенне-летнего всплеска.

В туристических регионах, включая Краснодарский край, Крым и Ставрополье, продажи части таких препаратов тоже снижались. При этом не все производители фиксируют спад: в «Озон Фармацевтике» отмечают рост спроса на средства от диареи, изжоги и спазмолитики уже в мае, связывая его с началом сезонных поездок и изменением рациона.

Отдельно эксперты выделяют спазмолитики, спрос на которые в последние годы растет быстрее других препаратов этой группы. По данным AlphaRM, за последние три полных года объем продаж таких препаратов в рознице вырос в 1,4 раза. Только в 2025 году их было продано 20 млн штук. Аналитики связывают это в том числе с распространением препаратов для снижения веса на основе агонистов ГПП-1.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расстройство потребительского поведения».