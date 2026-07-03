Россияне начали тратить больше на препараты для ЖКТ, но покупают их реже
В январе—мае 2026 года российские покупатели потратили почти 39 млрд руб. на препараты от диареи, изжоги и боли в животе. В денежном выражении продажи выросли на 8,1% год к году, однако в натуральном выражении снизились на 3,4%, что связано со слабым стартом курортного сезона и более низким потреблением сезонных фруктов и ягод.
По данным DSM Group, за пять месяцев в аптеках было продано 125,4 млн упаковок таких средств. Наиболее заметное снижение в штуках показали противодиарейные препараты и кишечные абсорбенты, тогда как общий спрос на лекарства для желудочно-кишечного тракта оставался под давлением на фоне умеренной заболеваемости и отсутствия выраженного весенне-летнего всплеска.
В туристических регионах, включая Краснодарский край, Крым и Ставрополье, продажи части таких препаратов тоже снижались. При этом не все производители фиксируют спад: в «Озон Фармацевтике» отмечают рост спроса на средства от диареи, изжоги и спазмолитики уже в мае, связывая его с началом сезонных поездок и изменением рациона.
Отдельно эксперты выделяют спазмолитики, спрос на которые в последние годы растет быстрее других препаратов этой группы. По данным AlphaRM, за последние три полных года объем продаж таких препаратов в рознице вырос в 1,4 раза. Только в 2025 году их было продано 20 млн штук. Аналитики связывают это в том числе с распространением препаратов для снижения веса на основе агонистов ГПП-1.
Подробнее — в материале «Ъ» «Расстройство потребительского поведения».
Спрос на препараты для ЖКТ, включая противодиарейные средства и спазмолитики, традиционно связан с началом туристического сезона, когда они становятся частью «дорожной аптечки» путешественников, что подтверждается данными по Сочи за июнь 2025 года. Однако снижение продаж в натуральном выражении в январе-мае 2026 года объясняется слабым стартом курортного сезона и меньшим потреблением сезонных фруктов и ягод.
Несмотря на общее снижение продаж ЖКТ-препаратов в натуральном выражении, в отдельных регионах наблюдается рост в других категориях. Например, в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года общие траты на лекарства выросли на 15% в денежном выражении, а в Ростовской области за этот же период объем продаж лекарств увеличился на 11,8%. При этом в Ставропольском крае в первом квартале 2025 года количество приобретенных препаратов сократилось на 3,8% при росте трат на 6,8%.
Рост продаж спазмолитиков, выявленный в последние годы, может быть связан с распространением препаратов для снижения веса на основе агонистов ГПП-1. В целом, фармацевтические компании, например, «Медисорб», выпускают спазмолитики наряду с лекарствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. При этом в первом полугодии 2024 года в Санкт-Петербурге интерес к средствам для лечения ЖКТ в онлайн-покупках вырос на 17%.