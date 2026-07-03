X5 ведет переговоры о покупке алкогольного дистрибутора «Регион 50»

Группа X5 ведет переговоры о приобретении алкогольной компании «Регион 50», рассказали «Ъ» три источника на рынке. Один из них утверждает, что ритейлер планирует объединить этот бизнес с франчайзинговой сетью «Около». В X5 ситуацию не комментируют. Совладелец и гендиректор «Региона 50» Николай Лаушкин заявил «Ъ», что договоренностей с группой «пока нет».

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей компании с учетом принадлежащего ей Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) в Дмитрове до 1 млрд руб. Другой собеседник «Ъ» полагает, что в рамках сделки «Регион 50» может стоить 600–700 млн руб. без учета долгов, при оптимистичном сценарии — 800–900 млн руб.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что X5 интересует прежде всего готовая логистическая инфраструктура. Она может работать не только с алкоголем, но и с другими товарами. Эксперт Сергей Гладыщук добавляет, что актив важен ритейлеру как крупный алкогольный дистрибутор в Москве и Санкт-Петербурге, а также для формирования запасов перед сезонными пиками продаж.

Подробнее — в материале «Ритейлер потянулся за бутылкой».