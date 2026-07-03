X5 ведет переговоры о покупке алкогольного дистрибутора «Регион 50»
Группа X5 ведет переговоры о приобретении алкогольной компании «Регион 50», рассказали «Ъ» три источника на рынке. Один из них утверждает, что ритейлер планирует объединить этот бизнес с франчайзинговой сетью «Около». В X5 ситуацию не комментируют. Совладелец и гендиректор «Региона 50» Николай Лаушкин заявил «Ъ», что договоренностей с группой «пока нет».
Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей компании с учетом принадлежащего ей Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) в Дмитрове до 1 млрд руб. Другой собеседник «Ъ» полагает, что в рамках сделки «Регион 50» может стоить 600–700 млн руб. без учета долгов, при оптимистичном сценарии — 800–900 млн руб.
Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что X5 интересует прежде всего готовая логистическая инфраструктура. Она может работать не только с алкоголем, но и с другими товарами. Эксперт Сергей Гладыщук добавляет, что актив важен ритейлеру как крупный алкогольный дистрибутор в Москве и Санкт-Петербурге, а также для формирования запасов перед сезонными пиками продаж.
Подробнее — в материале «Ритейлер потянулся за бутылкой».
Интерес X5 к алкогольному дистрибьютору "Регион 50" вписывается в общую тенденцию ритейлера к усилению позиций на алкогольном рынке. Ранее X5 Group увеличила импорт крепких напитков на 115% в 2022 году, а в 2024 году заключила стратегическое партнерство с "Башспиртом" для переформатирования алкомаркетов "Тантана" в продуктовые магазины "Тантана Около" с лицензией "Около", а также приобрела магазины "ПокупАлко" в составе компании "Тамерлан". Кроме того, ритейлер развивает собственные торговые марки (СТМ) в категориях крепких напитков и тихого вина, где их доля может превышать 50% в сети «Перекресток».
Эти действия показывают стратегию X5 по расширению своего присутствия в алкогольном сегменте рынка. Развитие формата алкомаркетов и укрепление логистики для алкогольной продукции позволяют ритейлеру лучше конкурировать с крупными игроками, такими как "Красное & Белое" и "Бристоль", а также более эффективно управлять ассортиментом и снижать цены.
Тем не менее, в 2024 году X5 сообщала, что не тестирует новые алкомаркеты и не открывает новые площадки, хотя и анализирует эффективность разных форматов. В 2015 году X5 уже экспериментировала с алкомаркетами, запустив сеть "Пьятница", но свернула проект к 2019 году, переформатировав магазины в "Пятерочки". Это говорит о том, что стратегия в области алкомаркетов может быть осторожной и поэтапной.