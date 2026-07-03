Ритейлер потянулся за бутылкой

Один из крупнейших в России продуктовых ритейлеров — X5 — планирует выкупить дистрибутора алкоголя «Регион 50». Сумма сделки оценивается экспертами в 0,6–1 млрд руб. По информации “Ъ”, компанию-поставщика могут объединить с сетью магазинов «Около». Не исключено, что X5 рассматривает этот актив в первую очередь как готовую логистическую инфраструктуру, которую можно использовать не только для поставок алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

X5 ведет переговоры о покупке алкогольной компании «Регион 50», рассказали три источника “Ъ” на рынке. По словам одного из них, X5 намерен объединить этот бизнес со своей сетью магазинов «Около», развивающейся по системе франшиз. В X5 от комментариев отказались. Совладелец и гендиректор «Региона 50» Николай Лаушкин заявил “Ъ”, что с ритейлером «пока договоренностей нет».

X5 — один из крупнейших продуктовых ритейлеров в России, объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». По собственным данным, на конец сентября 2025 года у компании насчитывалось более 29 тыс. магазинов разных форматов. Как следует из отчетности компании, ее консолидированная выручка в 2025 году увеличилась на 18,8% год к году, до 4,6 трлн руб., чистая прибыль снизилась на 13,9%, до 94,8 млрд руб.

«Регион 50» — основанная в 2004 году алкогольная компания, зарегистрирована в подмосковных Мытищах. Сейчас по 50% долей в бизнесе принадлежат Николаю Лаушкину и Сергею Полтеву. Компания занимается дистрибуцией в том числе импортного спиртного и собственным производством алкоголя. Среди ее партнеров: группа Ladoga, «Кубань-Вино», «Татспиртпром», Bacardi, Campari. По данным СПАРК, выручка «Региона 50» в 2025 году уменьшилась на 1,14% год к году, до 8,2 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 9,15%, до 55,26 млн руб.

Инвестбанкир Илья Шумов говорит, что с учетом Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) в Дмитрове, принадлежащего «Региону 50», 100% долей компании могут стоить до 1 млрд руб. По его словам, несмотря на высокую выручку, оценочная стоимость компании невысокая, так как ее ключевое направление — дистрибуция алкоголя, бизнес с низкой маржинальностью. По оценке одного из собеседников “Ъ” на алкогольном рынке, стоимость бизнеса «Региона 50» в рамках сделки может составить 600–700 млн руб. без учета долговой нагрузки. При наиболее оптимистичном сценарии актив может стоить около 800–900 млн руб., добавляет он.

Другой собеседник “Ъ” говорит, что ММВЗ в сделку, вероятно, не войдет. Косвенно об этом может свидетельствовать смена собственника у здания завода ММВЗ в Дмитрове на улице Промышленная, 46, стр. 1. Как следует из выписки ЕГРН, которая есть у “Ъ”, новым его собственников 4 февраля 2026 года стала компания «Корнет», чьими бенефициарами также являются Николай Лаушкин и Сергей Полтев.

Топ-10 регионов России по объему розничных продаж алкоголя в январе—мае 2026 года* Выйти из полноэкранного режима Регион Объем продаж (тыс. дал) Измнение год к году (%) Москва 7460,5 –1,2 Московская область 7429,3 –0,6 Санкт-Петербург 4110,3 –0,4 Краснодарский край 3079,6 –1,0 Свердловский край 2701,6 –2,8 Татарстан 2021,1 –2,9 Нижегородская область 1927,6 –2,0 Челябинская область 1840,6 –2,2 Ленинградская область 1831,2 1,9 Башкирия 1819,6 –3,7 Открыть в новом окне *Без учета пива, сидра, пуаре и медовухи. Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что для X5 бизнес «Региона 50» может представлять интерес прежде всего как готовая логистическая инфраструктура. По его словам, эта платформа при необходимости может использоваться не только для поставок алкоголя, но и для других товарных категорий. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук отмечает, что этот актив нужен Х5 как крупный алкогольный дистрибутор, работающий в Москве и Санкт-Петербурге. Также он может пригодиться для заблаговременного формирования стоков алкогольной продукции перед всплесками сезонных продаж.

Если X5 все же выкупит и ММВЗ, то сможет контролировать себестоимость алкоголя и предлагать более привлекательные цены на полке, рассуждает Андрей Московский. Для западных ритейлеров это нормальная практика — например, по такой схеме работает немецкая сеть дискаунтеров Aldi. Развитие собственного бизнеса в этой отрасли также может усилить переговорные позиции ритейлеров по отношению к поставщикам, заключает эксперт.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, София Мешкова