Подшипники попали под арест

Суд в Москве по требованию Генпрокуратуры арестовал два завода крупнейшего в России производителя подшипников ГК «Европейская подшипниковая корпорация» (ЕПК). Это было сделано в рамках процесса по иску надзорного ведомства к бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко и другим ответчикам. В Генпрокуратуре посчитали, что, пользуясь своим статусом, Олег Саченко лоббировал интересы подконтрольных ему предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Федеральная служба судебных приставов России приступила к исполнению судебного решения об аресте активов ГК ЕПК, которое было принято по требованию Генпрокуратуры. По данным «Ъ-Волга», в Самаре в ОАО «ЕПК Самара» (бывший Завод авиационных подшипников) и ООО «ЕПК Кузница» 23 июня приставы опечатывали документацию.

Основанием стало то обстоятельство, что Лефортовский райсуд столицы 15 июня удовлетворил требование Генпрокуратуры о введении обеспечительных мер в отношении двух самарских заводов ГК ЕПК. Ходатайство было подано в суд в рамках процесса по иску надзорного ведомства, ответчиками по которому, в частности, стали бывший депутат Госдумы Олег Савченко, его сын предприниматель Георгий Савченко и другие физические лица.

По данным “Ъ”, в надзорном ведомстве посчитали, что бывший председатель совета директоров компании Олег Савченко, покинувший этот пост в 2003 году ради кресла депутата, лоббировал в парламенте интересы российских производителей подшипников, в том числе компаний, фактически ему подконтрольных.

В частности, в одном из своих выступлений Олег Савченко заявлял о недобросовестной конкуренции со стороны иностранных, прежде всего украинских, производителей при поставках подшипниковой продукции для российских госструктур. Из-за этого саратовский, московский и волжский подшипниковые заводы, по заявлению депутата, практически приостановили работу. Олег Савченко просил коллег обратиться в правительство, чтобы не допустить зависимости стратегических предприятий от иностранных поставок.

В пресс-службе ГК ЕПК “Ъ” заявили, что группа компаний в настоящее время является единственным исполнителем гособоронзаказа в этой сфере. Что касается иска, то «этим вопросом занимаются юристы».

Это не единственный иск Генпрокуратуры, связанный с обращением в доход государства предприятий по производству подшипников. Как рассказывал “Ъ”, в декабре 2025 года надзорное ведомство обратилось в Гагаринский райсуд Москвы с иском о конфискации холдинга КИМП, в который входят три завода — ООО 10-ГПЗ, ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь», поставляющие подшипниковую продукцию для нужд вооруженных сил России, а также для крупнейших оборонных предприятий.

Тем временем в Ростовской и Самарской областях расследуются или уже находятся в судах уголовные дела, касающиеся хищений и злоупотреблений на предприятиях, которые выпускают подшипники. В частности, по одному из них проходят владельцы завода 10-ГПЗ, которым инкриминируется хищение более 1–2 млрд руб. при выполнении госзаказа путем завышения стоимости продукции.

Ефим Брянцев; Евгений Чернов, Самара