Проверка прилетела

Правительство конкретизировало, какие нарушения, выявленные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и космических снимков, могут стать основанием для выездных проверок. В их числе незаконное строительство, смещение границ участков и порча плодородных почв. Существенное изменение: теперь данные с дронов будут признаваться надлежащим доказательством при возбуждении дел об административном правонарушении. Эксперты отмечают, что для выписывания штрафов, как это происходит в случае с камерами ГИБДД (если такая цель будет поставлена властями), еще необходимо внесение поправок в КоАП и внедрение алгоритмов ИИ для автоматической обработки снимков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Власти упрощают и ускоряют проверку правильности использования земель с помощью применения современных технологий. Согласно опубликованному 1 июля постановлению правительства, в положение о федеральном земельном контроле вносятся изменения, позволяющие Росреестру и Россельхознадзору использовать пространственные данные, полученные с помощью БПЛА и космических аппаратов, для проведения контрольных мероприятий.

Решение о таких проверках будут приниматься на основании «мотивированного представления должностного лица» с опорой на выявленные конкретные признаки нарушений. В их числе: сдвиг границ земельного участка на государственную или муниципальную землю, наличие несогласованных построек или неиспользование земли вопреки имеющимся обязательствам.

Также в списке сведений, которые будут собирать БПЛА,— данные о наличии на участке техники, незаконно снимающей плодородный слой почвы, наличие заброшенных или используемых с нарушениями сельскохозяйственных земель. Изменения вступают в силу с 1 октября 2026 года.

Росреестр применяет данные дистанционного зондирования (снимки и ортофотопланы), полученные с помощью БПЛА, еще с 2018 года для определения фактического использования земельных участков и координат точек их границ. Полученная информация сравнивается со сведениями, содержащимися в ЕГРН, что позволяет минимизировать количество проверок во взаимодействии с контролируемыми лицами. К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также его неиспользование или использование не по назначению. Теперь сфера применения беспилотников расширяется. В перспективе принятый перечень может быть дополнен нарушениями в строительной, экологической и лесной сферах.

Ранее правительство поставило задачу проводить не менее 10% проверок и профилактических визитов с помощью дронов уже в этом году (см. “Ъ” от 1 июня). До конца июня этого года семь ведомств (Минкультуры, Ространснадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, Рослесхоз, Росреестр) должны утвердить список признаков нарушений, выявляемых при помощи беспилотников.

Согласно принятому постановлению, БПЛА можно будет применять в соответствии с законодательством об использовании воздушного пространства и о гостайне. Как пояснили “Ъ” в Росреестре, в отдельных регионах введены запреты на использование воздушного пространства, но на работе инспекторов они «сказываются незначительно».

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что полеты БПЛА в рамках контрольной деятельности выполняются с соблюдением требований воздушного законодательства и при наличии всех необходимых разрешений и согласований.

По данным Минэкономики, на конец мая общее количество мероприятий с применением беспилотных средств составило 13 тыс.

Сейчас штрафовать только по снимкам с дронов нельзя — данные служат лишь поводом для проверки и доказательством нарушения. Чтобы выписать штраф, инспектор должен зафиксировать нарушение вместе с владельцем участка. Как отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, законопроект, который предусматривает возможность назначения штрафов без проведения проверок по отдельным видам нарушений земельного законодательства, прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами — говорить о его конкретных положениях преждевременно.

Смысл внесенных сейчас изменений: если раньше БПЛА использовались лишь как вспомогательный инструмент без четкого правового статуса, то теперь их данные признаются надлежащим доказательством при возбуждении дела об административном правонарушении, объясняет управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. Это, по его словам, первый шаг к полностью автоматизированной системе. Чтобы она заработала так же, как у ГИБДД, которая выписывает штрафы по данным с камер, необходимо внести поправки в КоАП и внедрить алгоритмы ИИ для автоматической обработки снимков.

Анна Королева, Венера Петрова