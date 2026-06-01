Контролеры устремятся ввысь

В правительстве прорабатывают вопрос расширения применения контрольными ведомствами беспилотных авиационных средств (БАС). Поставленная задача — проведение не менее 10% проверок и профилактических визитов с помощью дронов уже в этом году. Координацией усилий ведомств по доработке регулирования в этой сфере займется созданная рабочая группа. Наиболее сложный вопрос, который предстоит решить,— возможность выписывания штрафов за нарушения лишь на основе полученных с помощью дронов данных.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, 28 мая состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по применению гражданских беспилотников для целей контроля и надзора. Эта группа во главе с замминистра экономики Алексеем Херсонцевым займется координацией работы ведомств по расширению практики использования беспилотников в экономике.

Пока БАС для контроля используют в основном две службы — Росреестр и Россельхознадзор (95% от общего числа таких мероприятий). С их помощью, к примеру, выявляются нецелевое использование участков, самозахват территорий, незаконные свалки. В ветеринарном контроле дроны фиксируют нарушения норм содержания скота, в фитосанитарном — позволяют обнаружить карантинные растения и очаги заболеваний на сельхозугодиях. В Минэкономики пояснили “Ъ”, что сейчас собирают данные об общем количестве применяемых беспилотников. Известно, впрочем, что в распоряжении Росреестра есть 178 таких аппаратов.

На 2026 год поставлена задача провести в итоге не менее 10% мероприятий с применением БАС (там, где это возможно). «Развитие дистанционных форм контроля направлено на повышение эффективности работы инспекторов и точности принимаемых решений. В частности, беспилотные летательные аппараты позволяют контролеру обследовать обширные и труднодоступные территории за короткий отрезок времени»,— отмечают в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там поясняют, что возможность применения беспилотников в сфере контроля нормативно уже закреплена, и теперь усилия будут направлены на оснащение ведомств, обучение операторов и расширение практики применения БАС, «в том числе для точечной доработки регулирования».

Поясним, что согласно «дорожной карте», утвержденной Белым домом, уже до конца июня этого года семь ведомств (Минкультуры, Ространснадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, Рослесхоз, Росреестр) должны внести изменения в положения, закрепляющих их право на такой вид контроля, а также утвердить список признаков нарушений, выявляемых при помощи БАС.

Пока Минэкономики совместно с другими ведомствами определило три основных сценария применения дронов в зависимости от полноты собранных данных и наличия правовых оснований. Первый (самый приоритетный) — выявление признаков нарушений и последующее проведение проверок. Второй — выдача предписания об устранении нарушения на основании полученных дронами данных, признаваемых «достаточными». Третий сценарий — наиболее сложный (сейчас он только прорабатывается) — это вынесение постановления об административном нарушении без проведения контрольных мероприятий (то есть только на основании материалов, полученных с беспилотников).

Как уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко, данные, полученные с применением БАС, сейчас могут использоваться для выявления нарушений, по которые предусмотрена административная ответственность, но механизма вынесения «автоматических» штрафов пока нет. По словам источника “Ъ”, возможность применения БАС для назначения штрафов потребует доработки как законодательной базы, так и технических возможностей беспилотников, а также корректной обработки полученных данных алгоритмами искусственного интеллекта. Кроме того, сами ведомства должны быть готовы к использованию такого сценария, понимая важность соблюдения баланса между интересами бизнеса и повсеместным контролем, отмечает источник.

Отметим, что еще в 2025 году Росреестр предложил внести поправки в КоАП с тем, чтоб служба могла возбуждать административные дела о нарушениях земельного законодательства исключительно на основании данных, полученных с беспилотников, пилотируемой авиации и космических снимков, без обязательного участия и взаимодействия с владельцами участков (см. “Ъ” от 18 ноября 2025 года).

Эксперты Центра стратегических разработок в своем недавнем докладе отмечали существующие сложности использования БАС: длительность процедуры получения разрешения на полеты, наличие зон ограничений и дефицит квалифицированных кадров. В Минэкономики поясняют, что полеты беспилотников в регионах происходят с соблюдением требований Воздушного кодекса и региональных ограничений. «Органы контроля согласовывают вылеты по спецпроцедуре, в том числе в тех регионах, где существуют ограничения на полеты»,— добавляют в аппарате Дмитрия Григоренко.

Венера Петрова, Анна Королева