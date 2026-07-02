Индекс Мосбиржи растерял рост прошлой недели и опустился до 2256 пунктов

Российский рынок акций завершил 2 июля масштабным снижением. Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) потерял 3,8%, опустившись до 2256,06 пункта, индекс РТС — 3,4% (911,99 пункта). Таким образом, рынок нивелировал весь коррекционный рост, наблюдавшийся с конца прошлой недели.

Рынок снизился под давлением двух факторов. Главный внешний фактор — цена на нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель. Решающим внутренним драйвером распродаж выступили свежие данные Росстата, зафиксировавшие ускорение инфляции.

Как сообщает «Интерфакс», в лидерах снижения среди наиболее ликвидных бумаг оказались представители сырьевого и металлургического секторов. Акции «Татнефти» подешевели на 6,1%, бумаги «Роснефти» и «Северстали» потеряли по 5,9%. Сопоставимую динамику показал и IT-холдинг VK (-5,9%).