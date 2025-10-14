ДТП «обрушило» акции

Авария с автомобилем Xiaomi второй раз за год спровоцировала падение акций компании. В моменте котировки опустились почти на 9%, отыграв позже около 4%. ДТП с электрокаром SU7на 1,5 тыс. л. С., по предварительным данным, произошло по вине нетрезвого водителя, потерявшего управление. Вызволить его из машины не смогли из-за обесточенных ручек на электроприводе. СМИ разбирают и другие громкие аварии с участием электромобилей, предрекая изменения не только в их внешнем виде. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

IT-гигант Xiaomi вышел на автомобильный рынок Китая в прошлом году. За это время у концерна было несколько отзывных кампаний. Одна из крупнейших — в сентябре этого года затронула более трети всех выпушенных седанов SU7. Причина — проблемы в работе систем помощи водителю. Из-за нее произошла еще одна фатальная авария весной 2025-го. Однако водители не готовы отказываться от машины с легендой «чуда инженерной мысли», отметил эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «У Xiaomi сейчас, несмотря на потери на бирже, все равно устойчивая позиция. За этими автомобилями выстроена очередь заказов в Китае, которая доходит до 62 недель. Так много клиентов все равно хотят покупать их электрокары из-за силы бренда, несмотря ни на какие происшествия.

Китайцы просто обожают Xiaomi. Поэтому серьезного риска в этом нет, но, конечно же, скандалы вредят репутации, в том числе возможностям для выхода на иностранные рынки.

В масштабах такой компании, как Xiaomi, даже если их и обязуют выплатить определенную сумму с неизвестным количеством нулей, они могут это себе позволить».

В августе американского производителя Tesla обязали выплатить $243 млн после смертельного ДТП 2019 года, причиной которому стал некорректно работавший автопилот. Производители и продавцы должны уведомлять клиентов о том, что полностью беспилотным ни один автомобиль не является, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил о том, что Россию не исключали из международных групп по разработке регламентов безопасного движения: «Покупателям такие машины как раз и преподносятся как современные, которые могут и то, и это. И у людей складывается впечатление, что электрокар может за них чуть ли не сам управлять движением.

Но в мире нет пока автомобилей, которые являлись бы полностью автопилотными и продавались бы для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Даже на уровне Евросоюза, где есть рабочая группа в рамках Женевской дорожной конвенции, членом которой является Россия, до сих пор нет единых правил по применению беспилотников, потому что очень много вопросов».

Выдвижные дверные ручки, которые многие эксперты считают небезопасными, есть не только у моделей Xiaomi. Mercedes-Benz, Range Rover, Tesla, Exeed, Jaecoo, Jetour и другие производители реализуют модели с такими решениями. Кроме того, даже механические ручки могут оказаться заблокированными, если при аварии не сработает центральный замок, отмечает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «На SU7 действительно дверная ручка электронная, поэтому если отключается питание, то ее открыть снаружи механически, к сожалению, невозможно. Но на всех современных машинах, не только электрокарах, где дверные ручки открываются электрическим способом, есть механическая дублирующая система. При этом если дверь у машина заблокирована, и у нее классические ручки, не электронные, то снаружи открыть не получится в любом случае, это ровным ничего бы не дало. Здесь только нужно разбивать стекло.

В Китае законодательно запретили автомобили с выдвижными ручками с 2027 года и дали время производителям перейти на прежний вариант».

Модели Xiaomi официально не представлены ни в одной стране мира, кроме Китая. В Россию они ввозятся альтернативными маршрутами. По данным Автостат, за полгода россияне купили 127 седанов марки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина