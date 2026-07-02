Нагельсману предложили уйти в отставку с поста главного тренера сборной Германии

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) провело встречу после поражения сборной в 1/16 финала чемпионата мира. Как сообщает Bild, главному тренеру команды Юлиану Нагельсману рекомендовали покинуть свой пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлиан Нагельсман

Фото: Petr David Josek / AP Юлиан Нагельсман

Фото: Petr David Josek / AP

Контракт специалиста действителен до 2028 года. В случае ухода по собственному желанию он получит выплаты в размере €7 млн. Отмечается, что у Нагельсмана, возглавившего сборную в 2023 году, больше не осталось поддержки среди руководства DFB.

В 1/16 финала мирового первенства сборная Германии уступила команде Парагвая в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Bild пишет, что «предпочтительным преемником» Нагельсмана в DFB видят Юргена Клоппа, который сейчас занимает должность главы глобального футбольного подразделения системы Red Bull. Sky Sports сообщает, что специалист готов принять предложение.

Таисия Орлова