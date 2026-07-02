Нагельсману предложили уйти в отставку с поста главного тренера сборной Германии
Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) провело встречу после поражения сборной в 1/16 финала чемпионата мира. Как сообщает Bild, главному тренеру команды Юлиану Нагельсману рекомендовали покинуть свой пост.
Юлиан Нагельсман
Фото: Petr David Josek / AP
Контракт специалиста действителен до 2028 года. В случае ухода по собственному желанию он получит выплаты в размере €7 млн. Отмечается, что у Нагельсмана, возглавившего сборную в 2023 году, больше не осталось поддержки среди руководства DFB.
В 1/16 финала мирового первенства сборная Германии уступила команде Парагвая в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.
Bild пишет, что «предпочтительным преемником» Нагельсмана в DFB видят Юргена Клоппа, который сейчас занимает должность главы глобального футбольного подразделения системы Red Bull. Sky Sports сообщает, что специалист готов принять предложение.
Юлиан Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года, подписав контракт на минимальный срок — до окончания чемпионата Европы 2024 года, который проходил в Германии. Его предшественник, Ханси Флик, был уволен в истории первым, кого сняли с этой престижной должности до завершения своего контракта или крупного турнира. Флик провалил чемпионат мира 2022 года в Катаре, где Германия не смогла выйти из группы, и его команда показывала неутешительные результаты в товарищеских матчах.
Назначение Нагельсмана тогда не стало неожиданностью, поскольку он считался практически единственным реальным кандидатом после увольнения Флика. Во многом его переход в сборную произошел из-за того, что весной 2023 года он был неожиданно уволен из мюнхенской «Баварии», откуда его сменил Томас Тухель. "Бавария" тогда отдала предпочтение Тухелю, несмотря на то, что под руководством Нагельсмана выиграла чемпионат Германии 2022 года.