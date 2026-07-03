Банкротства сбавили темп

Количество завершенных за последние три года банкротств юридических лиц на 43% превысило число начатых в их отношении процедур, следует из расчетов «Контур.Фокуса», сделанных для “Ъ”. Такую тенденцию аналитики объясняют тем, что суды все еще продолжают разбирать накопленные за предыдущие годы дела — их пик пришелся на 2022–2023 годы в связи с завершением действовавшего моратория на банкротство. После этого число новых дел перешло к снижению — в том числе из-за увеличения размера судебных пошлин в 2024 году и повышения порога задолженности для запуска банкротных процедур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дел о банкротстве проблемного бизнеса, которые могут привести к ликвидации, становится меньше

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Дел о банкротстве проблемного бизнеса, которые могут привести к ликвидации, становится меньше

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

За последние три года, следует из подсчетов аналитиков «Контур.Фокуса», количество завершенных банкротств российских юрлиц существенно превысило число начатых. В период с 1 июня 2023 по 1 июня 2026 года было запущено 16,9 тыс. банкротств компаний, а завершено 24,3 тыс. конкурсных производств (это финальная процедура всего процесса, в ходе которой продается имущество должника).

По словам аналитика проекта «Контур.Фокуса» Вероники Скороходовой, столь существенная разница объясняется прежде всего отменой моратория на банкротство с 1 октября 2022 года (действовал полгода, с 1 апреля того же года). Мораторий, поясняет она, тогда сдерживал инициативу как кредиторов, так и должников — как только ограничения сняли, накопленные за это время долги хлынули в суды.

В итоге, полагают в «Контур.Фокусе», перегруженные, как правило, суды до сих продолжают разбирать дела, накопленные за предыдущие годы.

Чаще всего, по данным «Контур.Фокуса», процедуру банкротства инициировали в Волгоградской области — там доля юрлиц, в отношении которых начаты дела о несостоятельности, составила 2,2% всех компаний в регионе (759 дел). Как поясняют аналитики, в этом регионе высока доля предприятий обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства — для них особенно остро стоят проблемы, связанные с ростом себестоимости продукции, сокращением маржинальности и высокой закредитованностью. На втором месте — Тамбовская область, в которой поданы заявления о банкротстве в отношении 2,1% всех юрлиц, на третьем — Астраханская (2%).

Лидером по доле организаций, в отношении которых завершено конкурсное производство, оказалась Кабардино-Балкария — 1,5% компаний региона. Аналитики связывают это с высокой долей малого и среднего бизнеса, который быстрее исчерпывает ресурсы для восстановления, активной позицией кредиторов и эффективной работой арбитражных управляющих. Вторую и третью строчки здесь заняли Адыгея (1,2%) и Еврейская автономная область (1%).

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что в последние годы наблюдается общая тенденция к снижению количества банкротств юрлиц.

Процедуры внешнего управления и финансового оздоровления, добавляют в ведомстве, применяются крайне редко, но компании должны иметь возможность избежать ликвидации в результате банкротства, поэтому Минэкономики подготовило предложения по усилению реабилитационного функционала закона о несостоятельности (см. “Ъ” от 28 марта).

Директор юридического департамента МКА «Авангард права» Алексей Разумный поясняет, что пик новых банкротных дел пришелся на 2022–2023 годы — сейчас эти дела выходят на финишную прямую, новых заявлений становится заметно меньше. С повышением в сентябре 2024 года пошлин за подачу заявления о несостоятельности, а также с появлением пошлин по обособленным спорам внутри банкротства кредиторы, по словам юриста, стали «внимательнее считать», ведь перспектива возврата этих средств далеко не всегда очевидна. Как добавляет исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина, планируемые издержки могут быть несоразмерны долгу, поэтому кредиторы стали отдавать большее предпочтение досудебному урегулированию.

Кроме того, напоминает Алексей Разумный, в 2024 году порог задолженности для инициирования банкротства вырос с 300 тыс. до 2 млн руб., часть потенциальных дел просто перестала доходить до суда. Анна Ларина также отмечает, что в 2025 году количество новых процедур банкротства юрлиц снизилось на 24,3% по сравнению с 2024-м (до 6,5 тыс. дел; см. “Ъ” от 26 января) — это исторический минимум за все время наблюдений.

Евгения Крючкова